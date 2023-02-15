https://ria.ru/20230215/donbass-1852072907.html

В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.02.2023

В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки

Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:49

2023-02-15T08:49

2023-02-15T08:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00:00 14 февраля до 00:00 15 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале штаба. Во вторник ведомство сообщало, что за сутки в республике от украинских обстрелов ранены так же пять мирных жителей.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины