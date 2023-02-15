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В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.02.2023
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:49
2023-02-15T08:49
2023-02-15T08:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00:00 14 февраля до 00:00 15 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 5 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале штаба. Во вторник ведомство сообщало, что за сутки в республике от украинских обстрелов ранены так же пять мирных жителей.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР пять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил о пяти пострадавших из-за обстрелов украинских войск за сутки