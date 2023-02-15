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При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина
При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.02.2023
При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:30
2023-02-15T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
ленинский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Ленинский район): по улице Ивана Ткаченко ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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ленинский район
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в мире, ленинский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ленинский район, Донецк, СЦКК
14:30 15.02.2023
 
При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина

Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Ленинский район): по улице Ивана Ткаченко ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛенинский районДонецкСЦКК
 
 
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