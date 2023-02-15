https://ria.ru/20230215/dnr-1852171073.html

При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина

При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.02.2023

При обстреле ВСУ Ленинского района Донецка пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:30

2023-02-15T14:30

2023-02-15T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

ленинский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Ленинский район): по улице Ивана Ткаченко ранена женщина 1945 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинский район

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ленинский район, донецк, сцкк