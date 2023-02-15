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СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону
СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону - РИА Новости, 15.02.2023
СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:39
2023-02-15T21:39
2023-02-15T21:39
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. "По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан готовой продукцией, приобретенной в одной из компаний города, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Ранее Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что более 50 человек, употреблявших кулинарную продукцию торговой марки Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. Организовано санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа компании приостановлена.
https://ria.ru/20230201/povar-1848915999.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону
СУСК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону