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СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону

СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону - РИА Новости, 15.02.2023

СК возбудил дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:39

2023-02-15T21:39

2023-02-15T21:39

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. "По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан готовой продукцией, приобретенной в одной из компаний города, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Ранее Роспотребнадзор по Ростовской области сообщил, что более 50 человек, употреблявших кулинарную продукцию торговой марки Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. Организовано санитарно-эпидемиологическое расследование. Работа компании приостановлена.

https://ria.ru/20230201/povar-1848915999.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)