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У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19
Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
распространение коронавируса
политика
россия
владимир путин
госдума рф
послание президента федеральному собранию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено 15 положительных результатов из 370 сданных тестов. Послание президента РФ Владимира Путина запланировано на 21 февраля. "Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - написал Парфенов в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19
Депутат Парфенов: у 15 парламентариев выявили положительные результаты на COVID-19