Рейтинг@Mail.ru
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230215/covid-19-1852133339.html
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19
Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:43
2023-02-15T12:43
распространение коронавируса
политика
россия
владимир путин
госдума рф
послание президента федеральному собранию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_284f94d1ec18a844698fe17dc95b3081.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено 15 положительных результатов из 370 сданных тестов. Послание президента РФ Владимира Путина запланировано на 21 февраля. "Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - написал Парфенов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0ab5b09506746a9a2a70ebd42097771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Послание президента Федеральному собранию, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:43 15.02.2023
 
У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19

Депутат Парфенов: у 15 парламентариев выявили положительные результаты на COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено 15 положительных результатов из 370 сданных тестов.
Послание президента РФ Владимира Путина запланировано на 21 февраля.
"Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - написал Парфенов в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 10:28
Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина
 
Распространение коронавирусаПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФПослание президента Федеральному собраниюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала