https://ria.ru/20230215/covid-19-1852133339.html

У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19

У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2023

У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19

Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:43

2023-02-15T12:43

2023-02-15T12:43

распространение коронавируса

политика

россия

владимир путин

госдума рф

послание президента федеральному собранию

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) рассказал, что парламентарии нижней палаты во вторник прошли первое тестирование перед посланием президента, было выявлено 15 положительных результатов из 370 сданных тестов. Послание президента РФ Владимира Путина запланировано на 21 февраля. "Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - написал Парфенов в своем телеграм-канале.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию, коронавирус в россии, коронавирус covid-19