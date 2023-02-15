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Полиция нашла виноватого в ДТП с участием актрисы Большовой под Калугой - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
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Полиция нашла виноватого в ДТП с участием актрисы Большовой под Калугой
Полиция нашла виноватого в ДТП с участием актрисы Большовой под Калугой - РИА Новости, 15.02.2023
Полиция нашла виноватого в ДТП с участием актрисы Большовой под Калугой
Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы театра и кино Анны Большовой, попавшей в ДТП в Калужской области, и выяснила, что ответственность за... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:59
2023-02-15T13:02
происшествия
анна большова
калужская область
культура
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы театра и кино Анны Большовой, попавшей в ДТП в Калужской области, и выяснила, что ответственность за гибель местной жительницы несет другой водитель, оставивший ее пьяной лежать на дороге. Как сообщали областные управления ГИБДД и МВД, а также прокуратура, ДТП произошло вечером 14 октября в калужской деревне Грачевка. По предварительной информации, женщина за рулем Audi Q3, имя которой официально не называлось, на повороте задавила 31-летнюю прохожую. Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что водитель - актриса Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, а погибшая, по данным собеседника, была сильно пьяна. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено", - сообщило УМВД в среду. По версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из салона, положил ее поперек проезжей части и уехал. Позднее на этом неосвещенном участке дороги в темное время суток "на женщину допустил наезд автомобиль под управлением жительницы соседнего региона". Пострадавшая скончалась на месте. "В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности". По данному факту подразделением дознания ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело", - добавила полиция.В пресс-службе УМВД по региону РИА Новости уточнили, что возбужденное ранее дело о нарушении правил дорожного движения прекращено. Официально имена участников ДТП, о котором УМВД рассказало в среду, не разглашаются, однако источник в экстренных службах области подтвердил РИА Новости, что речь идет о происшествии, случившемся именно 14 октября.
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происшествия, анна большова, калужская область
Происшествия, Анна Большова, Калужская область, Культура
12:59 15.02.2023 (обновлено: 13:02 15.02.2023)
 
Полиция нашла виноватого в ДТП с участием актрисы Большовой под Калугой

Полиция выяснила, что актриса Большова не виновата в гибели женщины в ДТП под Калугой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктриса Анна Большова
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Анна Большова. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы театра и кино Анны Большовой, попавшей в ДТП в Калужской области, и выяснила, что ответственность за гибель местной жительницы несет другой водитель, оставивший ее пьяной лежать на дороге.
Как сообщали областные управления ГИБДД и МВД, а также прокуратура, ДТП произошло вечером 14 октября в калужской деревне Грачевка. По предварительной информации, женщина за рулем Audi Q3, имя которой официально не называлось, на повороте задавила 31-летнюю прохожую. Источник в экстренных службах региона уточнял РИА Новости, что водитель - актриса Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, а погибшая, по данным собеседника, была сильно пьяна. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Появились подробности ДТП под Калугой с участием Анны Большовой
"В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено", - сообщило УМВД в среду.
По версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из салона, положил ее поперек проезжей части и уехал. Позднее на этом неосвещенном участке дороги в темное время суток "на женщину допустил наезд автомобиль под управлением жительницы соседнего региона". Пострадавшая скончалась на месте.
"В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности". По данному факту подразделением дознания ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело", - добавила полиция.
В пресс-службе УМВД по региону РИА Новости уточнили, что возбужденное ранее дело о нарушении правил дорожного движения прекращено.
Официально имена участников ДТП, о котором УМВД рассказало в среду, не разглашаются, однако источник в экстренных службах области подтвердил РИА Новости, что речь идет о происшествии, случившемся именно 14 октября.
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