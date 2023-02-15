https://ria.ru/20230215/blagodarnosti-1852213845.html

Глава Вологодского ЗС Луценко вручил благодарности военнослужащим

Глава Вологодского ЗС Луценко вручил благодарности военнослужащим - РИА Новости, 15.02.2023

Глава Вологодского ЗС Луценко вручил благодарности военнослужащим

В Законодательном Собрании Вологодской области состоялся торжественный прием, на котором чествовали воинов-интернационалистов и участников специальной военной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:48

2023-02-15T16:48

2023-02-15T16:48

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 15 фев – РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области состоялся торжественный прием, на котором чествовали воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба заксобрания.В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Вспоминают военнослужащих, отстаивающих интересы Родины за пределами границ.В ходе торжественного приема воинам-интернационалистам и участникам СВО были вручены благодарности председателя собрания "За твердую гражданскую позицию, отвагу и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, и в связи с Днем защитника Отечества". У каждого из них за плечами боевой опыт."Сегодня в Вологодской области проживает более 13 тысяч вологжан, которые принимали участие в военных действиях, в том числе, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках. Наши земляки проявили мужество и героизм, отстаивая интересы страны на международной арене. Сейчас наша страна вновь вынуждена бороться за мир с оружием в руках. Мы гордимся нашими военнослужащими-вологжанами, которые выполняют свой долг в рамках СВО", - сказалпредседатель законодательного собрания Андрей Луценко.Среди отмеченных благодарностью - Андрей Александров, участник военных действий в Афганистане в составе отдельного 783-го десантного батальона. На протяжении двух лет, с 1982 по 1984 год, вологжанину приходилось выполнять сложнейшие задания. На его груди множество наград. Среди наиболее почетных - Орден Красной Звезды и медаль "За отвагу".Еще один участник приема Сергей Рогачев, решил добровольцем отправиться в зону проведения СВО. Летом 2022 года вступил в батальон специального назначения "Ахмат". Полгода в зоне боевых действий находился офицер, участник СВО от Вооруженных сил РФ Виктор Лилитко."Ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО, я бы хотел пожелать терпения, удачи, быть осторожными. Обязательно ждем вас живыми, здоровыми и невредимыми", - сказал Лилитко, слова которого приводит пресс-служба.Завершился торжественный прием общей фотографией на память.

https://ria.ru/20230210/remont-1851112678.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области