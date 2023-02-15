Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти
Жителю Биробиджана грозит до семи лет заключения за оправдание насилия против власти
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана, который регулярно подвергал критике деятельность властей Российской Федерации, в том числе проведение СВО. Мужчина создал страницу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных действий", - рассказали в пресс-службе.
По сообщению пресс-службы, на горожанина возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также о публичном оправдании или пропаганде терроризма через интернет. Максимальный тюремный срок за такие преступления — семь лет, отметили в областном УФСБ.