Рейтинг@Mail.ru
Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/birobidzhan-1852063807.html
Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти
Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти - РИА Новости, 15.02.2023
Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти
Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:41
2023-02-15T06:41
происшествия
биробиджан
россия
еврейская автономная область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области. По сообщению пресс-службы, на горожанина возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также о публичном оправдании или пропаганде терроризма через интернет. Максимальный тюремный срок за такие преступления — семь лет, отметили в областном УФСБ.
https://ria.ru/20230208/prokuratura-1850456499.html
биробиджан
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, биробиджан, россия, еврейская автономная область
Происшествия, Биробиджан, Россия, Еврейская автономная область
06:41 15.02.2023
 
Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти

Жителю Биробиджана грозит до семи лет заключения за оправдание насилия против власти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана, который регулярно подвергал критике деятельность властей Российской Федерации, в том числе проведение СВО. Мужчина создал страницу в одном из популярных мессенджеров, где оправдывал практику применения насилия в отношении государственных деятелей, членов политических партий и сотрудников правоохранительных органов России, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных действий", - рассказали в пресс-службе.
По сообщению пресс-службы, на горожанина возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также о публичном оправдании или пропаганде терроризма через интернет. Максимальный тюремный срок за такие преступления — семь лет, отметили в областном УФСБ.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 07:58
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии
 
ПроисшествияБиробиджанРоссияЕврейская автономная область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала