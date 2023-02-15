https://ria.ru/20230215/birobidzhan-1852063807.html

Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти

Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти - РИА Новости, 15.02.2023

Жителю Биробиджана грозит срок за оправдание насилия против власти

Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:41

2023-02-15T06:41

2023-02-15T06:41

происшествия

биробиджан

россия

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Житель Биробиджана призывал к насилию против представителей власти, по возбужденным делам ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области. По сообщению пресс-службы, на горожанина возбуждены дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также о публичном оправдании или пропаганде терроризма через интернет. Максимальный тюремный срок за такие преступления — семь лет, отметили в областном УФСБ.

https://ria.ru/20230208/prokuratura-1850456499.html

биробиджан

россия

еврейская автономная область

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происшествия, биробиджан, россия, еврейская автономная область