https://ria.ru/20230215/bezopasnost-1852110072.html

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:29

2023-02-15T11:29

2023-02-15T13:17

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка может привести к беде. "По-прежнему актуальная задача – предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде", - сказал он в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.Путин также выразил уверенность, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей.Глава МЧС РФ Александр Куренков на коллегии сообщил о снижении на 10% смертности на пожарах в прошлом году."В минувшем году зафиксировано свыше 350 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более семи тысяч человек. Оба эти показателя почти на 10% ниже, чем в 2021 году. Но есть еще над чем работать и куда двигаться", - сказал он.

https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html

россия

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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)