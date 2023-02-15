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Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:29
2023-02-15T13:17
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка может привести к беде. "По-прежнему актуальная задача – предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде", - сказал он в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.Путин также выразил уверенность, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей.Глава МЧС РФ Александр Куренков на коллегии сообщил о снижении на 10% смертности на пожарах в прошлом году."В минувшем году зафиксировано свыше 350 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более семи тысяч человек. Оба эти показателя почти на 10% ниже, чем в 2021 году. Но есть еще над чем работать и куда двигаться", - сказал он.
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
11:29 15.02.2023 (обновлено: 13:17 15.02.2023)
 
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности

Путин призвал МЧС России следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНа практическом занятии по правилам пользования огнетушителями
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка может привести к беде.
"По-прежнему актуальная задача – предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде", - сказал он в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.
Путин также выразил уверенность, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей.
Глава МЧС РФ Александр Куренков на коллегии сообщил о снижении на 10% смертности на пожарах в прошлом году.
"В минувшем году зафиксировано свыше 350 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более семи тысяч человек. Оба эти показателя почти на 10% ниже, чем в 2021 году. Но есть еще над чем работать и куда двигаться", - сказал он.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
11:17
Путин поручил активизировать формирование органов МЧС в новых регионах
 
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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