https://ria.ru/20230215/bezopasnost-1852110072.html
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности - РИА Новости, 15.02.2023
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:29
2023-02-15T11:29
2023-02-15T13:17
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840493814_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_162dcd9bcb4e6bfa3f794a9f78263509.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка может привести к беде. "По-прежнему актуальная задача – предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде", - сказал он в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.Путин также выразил уверенность, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей.Глава МЧС РФ Александр Куренков на коллегии сообщил о снижении на 10% смертности на пожарах в прошлом году."В минувшем году зафиксировано свыше 350 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более семи тысяч человек. Оба эти показателя почти на 10% ниже, чем в 2021 году. Но есть еще над чем работать и куда двигаться", - сказал он.
https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840493814_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70a9a258a2c376982b25d6cca2cc58b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
11:29 15.02.2023 (обновлено: 13:17 15.02.2023)
Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности
Путин призвал МЧС России следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в обращении
к МЧС заявил о необходимости постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка может привести к беде.
"По-прежнему актуальная задача – предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде", - сказал он в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.
Путин также выразил уверенность, что российские спасатели будут и впредь достойно выполнять свой долг, действовать оперативно и с высокой отдачей.
Глава МЧС РФ Александр Куренков на коллегии сообщил о снижении на 10% смертности на пожарах в прошлом году.
"В минувшем году зафиксировано свыше 350 тысяч техногенных пожаров, на которых погибло более семи тысяч человек. Оба эти показателя почти на 10% ниже, чем в 2021 году. Но есть еще над чем работать и куда двигаться", - сказал он.