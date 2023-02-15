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ООН готова помочь России в поддержке украинских беженцев в стране - РИА Новости, 15.02.2023
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ООН готова помочь России в поддержке украинских беженцев в стране
ООН готова помочь России в поддержке украинских беженцев в стране - РИА Новости, 15.02.2023
ООН готова помочь России в поддержке украинских беженцев в стране
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово оказать помощь украинским беженцам в России, если об этом попросит Москва, заявил на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:52
2023-02-15T12:52
в мире
россия
украина
филиппо гранди
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово оказать помощь украинским беженцам в России, если об этом попросит Москва, заявил на брифинге глава управления Филиппо Гранди. "Мы неоднократно говорили Российской Федерации, что готовы сделать больше, если это необходимо, чтобы помочь украинским беженцам в стране. Не имеет значения, о какой поддержке идет речь. Это предложение все еще актуально", - сказал он. ООН ранее призывала выделить 5,6 миллиарда долларов в 2023 году на помощь украинцам, находящимся в стране, а также беженцам в 10 стран, но не в РФ. По данным УВКБ ООН, в Россию прибыли более 2,8 миллиона украинских беженцев с 24 февраля 2022 года. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В МВД РФ 2 февраля заявили, что свыше 1,4 миллиона граждан Украины получили паспорт РФ с 2019 года, для них был создан "беспрецедентно комфортный миграционный режим", а "западные страны ограничились минимальным периодом поддержки обустройства прибывших украинских граждан, не предложив им никаких альтернатив статусу беженца". В МВД РФ добавляли, что "тем гражданам, кто не обратился за оформлением миграционных документов, предоставлено право фактически бессрочно находиться на территории страны и устраиваться на работу при условии регистрации биометрических данных". В июле прошлого года МО РФ заявляло, что Россия эвакуировала почти 2,8 миллиона человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230201/bezhentsy-1849077830.html
https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html
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в мире, россия, украина, филиппо гранди, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Россия, Украина, Филиппо Гранди, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
12:52 15.02.2023
 
ООН готова помочь России в поддержке украинских беженцев в стране

ООН готова помочь России в размещении и поддержке украинских беженцев в стране

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) готово оказать помощь украинским беженцам в России, если об этом попросит Москва, заявил на брифинге глава управления Филиппо Гранди.
"Мы неоднократно говорили Российской Федерации, что готовы сделать больше, если это необходимо, чтобы помочь украинским беженцам в стране. Не имеет значения, о какой поддержке идет речь. Это предложение все еще актуально", - сказал он.
Женева - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:28
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
ООН ранее призывала выделить 5,6 миллиарда долларов в 2023 году на помощь украинцам, находящимся в стране, а также беженцам в 10 стран, но не в РФ.
По данным УВКБ ООН, в Россию прибыли более 2,8 миллиона украинских беженцев с 24 февраля 2022 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
10:52
В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации
В МВД РФ 2 февраля заявили, что свыше 1,4 миллиона граждан Украины получили паспорт РФ с 2019 года, для них был создан "беспрецедентно комфортный миграционный режим", а "западные страны ограничились минимальным периодом поддержки обустройства прибывших украинских граждан, не предложив им никаких альтернатив статусу беженца". В МВД РФ добавляли, что "тем гражданам, кто не обратился за оформлением миграционных документов, предоставлено право фактически бессрочно находиться на территории страны и устраиваться на работу при условии регистрации биометрических данных".
В июле прошлого года МО РФ заявляло, что Россия эвакуировала почти 2,8 миллиона человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
12:34
Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца
 
В миреРоссияУкраинаФилиппо ГрандиООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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