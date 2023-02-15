01:09 15.02.2023 (обновлено: 01:14 15.02.2023)
МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми
МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства у побережья Батуми и назначило экспертизы
Город Батуми. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после случившегося в понедельник взрыва рядом с береговой линией в городе Батуми, сказано в заявлении ведомства.
Ранее в понедельник телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. МВД Грузии начало расследование по статье, подразумевающей наказание за подрыв взрывчатых веществ с целью убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. При этом в министерстве пока не уточнили, что именно взорвалось в море.
11 февраля, 18:44Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Украины
"В рамках расследования были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены соответствующие экспертизы. Снятые горожанами кадры, запечатлевшие этот факт, изъяты и изучены. Полиция уже опросила очевидцев", - сказано в заявлении.
Министерство отмечает, что сотрудники управления береговой охраны пограничной полиции постепенно осматривают акваторию черноморских городов Батуми и Поти, а также контролируют береговую линию от Анаклии до Сарпи. Также периодически проводится мониторинг с помощью специальных дронов, вдоль береговой линии будут установлены специальные заграждения.
"Соответствующие подразделения министерства будут следить за охраной береговой линии с помощью специальной техники и оборудования, осуществлять соответствующие меры обеспечения безопасности в территориальных водах Грузии. Кроме того, будут проведены информационные встречи с местными рыбаками, организациями, занимающимися судоходно-транспортной деятельностью и представителями местного самоуправления", - отмечено в заявлении.
Ведомство подчеркивает, что в связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря.