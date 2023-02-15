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МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми - РИА Новости, 15.02.2023
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МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми
МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми - РИА Новости, 15.02.2023
МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми
МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:09
2023-02-15T01:14
в мире
грузия
батуми
турция
рустави 2
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после случившегося в понедельник взрыва рядом с береговой линией в городе Батуми, сказано в заявлении ведомства. Ранее в понедельник телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. МВД Грузии начало расследование по статье, подразумевающей наказание за подрыв взрывчатых веществ с целью убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. При этом в министерстве пока не уточнили, что именно взорвалось в море. "В рамках расследования были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены соответствующие экспертизы. Снятые горожанами кадры, запечатлевшие этот факт, изъяты и изучены. Полиция уже опросила очевидцев", - сказано в заявлении. Министерство отмечает, что сотрудники управления береговой охраны пограничной полиции постепенно осматривают акваторию черноморских городов Батуми и Поти, а также контролируют береговую линию от Анаклии до Сарпи. Также периодически проводится мониторинг с помощью специальных дронов, вдоль береговой линии будут установлены специальные заграждения. Ведомство подчеркивает, что в связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря. МВД Грузии также сообщает, что ранее получило информацию от Турции и Болгарии об обнаружении мин, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Также ведомство было информировано о том, что в случае шторма мины могут попасть в территориальные воды Грузии.
https://ria.ru/20230211/gruziya-1851436868.html
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в мире, грузия, батуми, турция, рустави 2
В мире, Грузия, Батуми, Турция, Рустави 2
01:09 15.02.2023 (обновлено: 01:14 15.02.2023)
 
МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми

МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства у побережья Батуми и назначило экспертизы

© РИА Новости / Бесик ПипияГород Батуми
Город Батуми - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Бесик Пипия
Город Батуми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после случившегося в понедельник взрыва рядом с береговой линией в городе Батуми, сказано в заявлении ведомства.
Ранее в понедельник телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. МВД Грузии начало расследование по статье, подразумевающей наказание за подрыв взрывчатых веществ с целью убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. При этом в министерстве пока не уточнили, что именно взорвалось в море.
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"В рамках расследования были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены соответствующие экспертизы. Снятые горожанами кадры, запечатлевшие этот факт, изъяты и изучены. Полиция уже опросила очевидцев", - сказано в заявлении.
Министерство отмечает, что сотрудники управления береговой охраны пограничной полиции постепенно осматривают акваторию черноморских городов Батуми и Поти, а также контролируют береговую линию от Анаклии до Сарпи. Также периодически проводится мониторинг с помощью специальных дронов, вдоль береговой линии будут установлены специальные заграждения.
"Соответствующие подразделения министерства будут следить за охраной береговой линии с помощью специальной техники и оборудования, осуществлять соответствующие меры обеспечения безопасности в территориальных водах Грузии. Кроме того, будут проведены информационные встречи с местными рыбаками, организациями, занимающимися судоходно-транспортной деятельностью и представителями местного самоуправления", - отмечено в заявлении.
Ведомство подчеркивает, что в связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря.
МВД Грузии также сообщает, что ранее получило информацию от Турции и Болгарии об обнаружении мин, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Также ведомство было информировано о том, что в случае шторма мины могут попасть в территориальные воды Грузии.
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В миреГрузияБатумиТурцияРустави 2
 
 
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