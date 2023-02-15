https://ria.ru/20230215/batumi-1852052900.html

МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми

МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми - РИА Новости, 15.02.2023

МВД Грузии рассказало о расследовании взрыва у побережья Батуми

МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T01:09

2023-02-15T01:09

2023-02-15T01:14

в мире

грузия

батуми

турция

рустави 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44917/51/449175154_0:32:600:370_1920x0_80_0_0_02165df84be89ef9d9c1cdc9417c5b29.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. МВД Грузии изъяло остатки взрывного устройства, усилило меры безопасности в территориальных водах страны и проводит ряд следственных мероприятий после случившегося в понедельник взрыва рядом с береговой линией в городе Батуми, сказано в заявлении ведомства. Ранее в понедельник телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. МВД Грузии начало расследование по статье, подразумевающей наказание за подрыв взрывчатых веществ с целью убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. При этом в министерстве пока не уточнили, что именно взорвалось в море. "В рамках расследования были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены соответствующие экспертизы. Снятые горожанами кадры, запечатлевшие этот факт, изъяты и изучены. Полиция уже опросила очевидцев", - сказано в заявлении. Министерство отмечает, что сотрудники управления береговой охраны пограничной полиции постепенно осматривают акваторию черноморских городов Батуми и Поти, а также контролируют береговую линию от Анаклии до Сарпи. Также периодически проводится мониторинг с помощью специальных дронов, вдоль береговой линии будут установлены специальные заграждения. Ведомство подчеркивает, что в связи со сложившейся ситуацией в регионе аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других государствах, расположенных вблизи Черного моря. МВД Грузии также сообщает, что ранее получило информацию от Турции и Болгарии об обнаружении мин, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Также ведомство было информировано о том, что в случае шторма мины могут попасть в территориальные воды Грузии.

https://ria.ru/20230211/gruziya-1851436868.html

https://ria.ru/20230205/gruziya-1849896090.html

грузия

батуми

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, батуми, турция, рустави 2