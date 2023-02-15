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В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры - РИА Новости, 15.02.2023
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В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры
В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры - РИА Новости, 15.02.2023
В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры
Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:11
2023-02-15T17:11
технологии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Он пояснил, что мошенники маскируются под Центробанк, МВД и так далее, и граждане не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его словам, необходима большая работа операторов "по вычищению российской нумерации" в таких звонках и повышение финансовой грамотности россиян. "Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее", - отметил Бенгин. В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей. Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.
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технологии, россия
Технологии, Россия
17:11 15.02.2023
 
В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры

Минцифры: банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры из-за мошенников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"Разная статистика: то ли 65%, то ли 85% всех вызовов мошеннических идет уже через WhatsApp... До конца эту историю мы эту никогда не поборем, потому что сегодня они звонят с российских номеров через WhatsApp, когда они перестанут иметь такую возможность, они начнут с иностранных номеров звонить через WhatsApp", - заявил Бенгин.
Он пояснил, что мошенники маскируются под Центробанк, МВД и так далее, и граждане не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его словам, необходима большая работа операторов "по вычищению российской нумерации" в таких звонках и повышение финансовой грамотности россиян.
"Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее", - отметил Бенгин.
В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.
Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 16:44
Reuters: Еврокомиссия предложила отключить четыре российских банка от SWIFT
 
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