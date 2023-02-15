https://ria.ru/20230215/banki-1852223279.html

В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры

В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры - РИА Новости, 15.02.2023

В Минцифры призвали банки не оказывать услуги через мессенджеры

Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:11

2023-02-15T17:11

2023-02-15T17:11

технологии

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Он пояснил, что мошенники маскируются под Центробанк, МВД и так далее, и граждане не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его словам, необходима большая работа операторов "по вычищению российской нумерации" в таких звонках и повышение финансовой грамотности россиян. "Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее", - отметил Бенгин. В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей. Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия