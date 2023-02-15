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Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов - РИА Новости, 15.02.2023
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Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов
Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов - РИА Новости, 15.02.2023
Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов
Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:18
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в мире
россия
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны."В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты, в соответствии с односторонними санкциями США. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда", - сообщили РИА Новости в посольстве.Там отметили, что посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш."В период с июля 2022 года по январь 2023 года было отгружено 920 тысяч тонн зерна", - отметили в посольстве.
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в мире, россия, бангладеш
В мире, Россия, Бангладеш
09:18 15.02.2023
 
Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов

Посольство в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны

© Фото : пресс-служба ВМФОкеанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : пресс-служба ВМФ
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны.
"В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты, в соответствии с односторонними санкциями США. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Там отметили, что посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш.
"В период с июля 2022 года по январь 2023 года было отгружено 920 тысяч тонн зерна", - отметили в посольстве.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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