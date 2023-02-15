https://ria.ru/20230215/bangladesh-1852077777.html

Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов

Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов - РИА Новости, 15.02.2023

Посольство в Дакке подтвердило запрет на заход в порты 69 российских судов

Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:18

2023-02-15T09:18

2023-02-15T09:18

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бангладеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны."В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты, в соответствии с односторонними санкциями США. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда", - сообщили РИА Новости в посольстве.Там отметили, что посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш."В период с июля 2022 года по январь 2023 года было отгружено 920 тысяч тонн зерна", - отметили в посольстве.

https://ria.ru/20221230/bangladesh-1842426190.html

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бангладеш

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бангладеш