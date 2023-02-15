https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске - РИА Новости, 15.02.2023
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки информации СМИ о высаженной из автобуса 11-летней девочке в Красноярске,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:59
2023-02-15T08:59
2023-02-15T08:59
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки информации СМИ о высаженной из автобуса 11-летней девочке в Красноярске, сообщает региональный главк СК. Ранее в Telegram-канале телекомпании ТВК была размещена информация об 11-летней девочке, которую кондуктор в Красноярске высадила из автобуса утром во вторник из-за того, что терминал для оплаты не работал. Журналисты со слов матери сообщают, что наличных у девочки не оказалось. Также утверждается, что ребенок недавно перенес болезнь и ему пришлось ждать на остановке другой автобус. В прокуратуре региона и краевом главке СК заявили о проверке. В середине января сообщалось, что красноярские следователи разбирались в инциденте с высадкой из автобуса 11-летнего мальчика, которому пришлось идти пять остановок при 20-градусном морозе.
https://ria.ru/20230123/moroz-1846853012.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о высаженной из автобуса девочке в Красноярске