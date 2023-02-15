Рейтинг@Mail.ru
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске - РИА Новости, 15.02.2023
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки информации СМИ о высаженной из автобуса 11-летней девочке в Красноярске,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:59
2023-02-15T08:59
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки информации СМИ о высаженной из автобуса 11-летней девочке в Красноярске, сообщает региональный главк СК. Ранее в Telegram-канале телекомпании ТВК была размещена информация об 11-летней девочке, которую кондуктор в Красноярске высадила из автобуса утром во вторник из-за того, что терминал для оплаты не работал. Журналисты со слов матери сообщают, что наличных у девочки не оказалось. Также утверждается, что ребенок недавно перенес болезнь и ему пришлось ждать на остановке другой автобус. В прокуратуре региона и краевом главке СК заявили о проверке. В середине января сообщалось, что красноярские следователи разбирались в инциденте с высадкой из автобуса 11-летнего мальчика, которому пришлось идти пять остановок при 20-градусном морозе.
https://ria.ru/20230123/moroz-1846853012.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
08:59 15.02.2023
 
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске

Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о высаженной из автобуса девочке в Красноярске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки информации СМИ о высаженной из автобуса 11-летней девочке в Красноярске, сообщает региональный главк СК.
Ранее в Telegram-канале телекомпании ТВК была размещена информация об 11-летней девочке, которую кондуктор в Красноярске высадила из автобуса утром во вторник из-за того, что терминал для оплаты не работал. Журналисты со слов матери сообщают, что наличных у девочки не оказалось. Также утверждается, что ребенок недавно перенес болезнь и ему пришлось ждать на остановке другой автобус. В прокуратуре региона и краевом главке СК заявили о проверке.
"Председатель СК России поручил доложить о промежуточных результатах проверки о возможных нарушениях прав ребенка в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
В середине января сообщалось, что красноярские следователи разбирались в инциденте с высадкой из автобуса 11-летнего мальчика, которому пришлось идти пять остановок при 20-градусном морозе.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 16:23
В Саратове проверяют сообщение о высадке ребенка из маршрутки на мороз
 
ПроисшествияКрасноярскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала