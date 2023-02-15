https://ria.ru/20230215/avto-1852227607.html

Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей

Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей - РИА Новости, 15.02.2023

Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей

Ключи от 42 новых автомобилей "Лада Тревел" и "Лада Гранта" в среду главным врачам районных и центральных районных больниц Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:24

2023-02-15T17:24

2023-02-15T17:24

липецкая область

игорь артамонов

михаил мурашко

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Ключи от 42 новых автомобилей "Лада Тревел" и "Лада Гранта" в среду главным врачам районных и центральных районных больниц Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Глава региона отметил, что на пополнение автопарка было выделено более 34 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.Артамонов добавил, что до конца 2023 года по данной программе в Липецкую область поступят еще 14 полноприводных "УАЗов"."В селах эти машины медикам очень нужны. Они предназначены для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в больницы и поликлиники. Также на служебных авто будут перевозить анализы в лаборатории для исследований, доставлять лекарства жителям отдалённых сёл и деревень. Продолжим обновлять автопарк районных больниц", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230214/lifty-1851927494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, михаил мурашко, ульяновский автомобильный завод (уаз)