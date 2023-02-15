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Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей - РИА Новости, 15.02.2023
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Липецкая область
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Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей
Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей - РИА Новости, 15.02.2023
Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей
Ключи от 42 новых автомобилей "Лада Тревел" и "Лада Гранта" в среду главным врачам районных и центральных районных больниц Липецкой области, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:24
2023-02-15T17:24
липецкая область
игорь артамонов
михаил мурашко
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Ключи от 42 новых автомобилей "Лада Тревел" и "Лада Гранта" в среду главным врачам районных и центральных районных больниц Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Глава региона отметил, что на пополнение автопарка было выделено более 34 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.Артамонов добавил, что до конца 2023 года по данной программе в Липецкую область поступят еще 14 полноприводных "УАЗов"."В селах эти машины медикам очень нужны. Они предназначены для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в больницы и поликлиники. Также на служебных авто будут перевозить анализы в лаборатории для исследований, доставлять лекарства жителям отдалённых сёл и деревень. Продолжим обновлять автопарк районных больниц", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, михаил мурашко, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Михаил Мурашко, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
17:24 15.02.2023
 

Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей
Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей
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ЛИПЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Ключи от 42 новых автомобилей "Лада Тревел" и "Лада Гранта" в среду главным врачам районных и центральных районных больниц Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 13:39Липецкая область
Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов
Глава региона отметил, что на пополнение автопарка было выделено более 34 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.
Артамонов добавил, что до конца 2023 года по данной программе в Липецкую область поступят еще 14 полноприводных "УАЗов".
"В селах эти машины медикам очень нужны. Они предназначены для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в больницы и поликлиники. Также на служебных авто будут перевозить анализы в лаборатории для исследований, доставлять лекарства жителям отдалённых сёл и деревень. Продолжим обновлять автопарк районных больниц", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМихаил МурашкоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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