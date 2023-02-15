https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852239316.html

Пригожин рассказал, почему украинские войска удерживают Артемовск

Пригожин рассказал, почему украинские войска удерживают Артемовск - РИА Новости, 15.02.2023

Пригожин рассказал, почему украинские войска удерживают Артемовск

Украинские войска удерживают Артемовск (украинское название – Бахмут) в первую очередь по политическим мотивам, заявил журналистам основатель группы "Вагнер"... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:01

2023-02-15T18:01

2023-02-15T18:01

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска удерживают Артемовск (украинское название – Бахмут) в первую очередь по политическим мотивам, заявил журналистам основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "У (противника –ред.) три мотива. Первый мотив – безусловно политический и прекрасно, что мы Бахмут так "раскачали". Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово Поле, Бородино – с чем сравнить. Это неплохо. Второй мотив – безусловно, военный. Потому что Бахмут - это хороший транспортно-логистический центр для ведения военных действий. И третье – это безусловно моральная составляющая войск. Ведь если моральная составляющая не падает, значит она достаточно высокая" - заявил Пригожин журналистам. Он подчеркнул, что потеря Артемовска безусловно скажется на моральном духе украинских войск, но не следует делать преждевременных заявлений об успехах наступления. "Ну если они не окружены, то зачем мы будем говорить, что они окружены. Противника тоже не следует унижать в этом" - заключил Пригожин. Ранее он заявил журналистам, что военная операция российских сил в Артемовске нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города, оценив их в 40-50 тысяч штыков. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230215/vagner-1852057135.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, евгений пригожин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"