https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852192906.html

Пригожин описал смысл боев за Артемовск

Пригожин описал смысл боев за Артемовск - РИА Новости, 15.02.2023

Пригожин описал смысл боев за Артемовск

Военная операция российских сил в Артемовске (украинское название – Бахмут) нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:28

2023-02-15T15:28

2023-02-15T15:31

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

евгений пригожин

донецкая народная республика

россия

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военная операция российских сил в Артемовске (украинское название – Бахмут) нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города, заявил журналистам основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях по оценкам разведки около 90 батальонов. Около 40-50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы", – сказал Пригожин. Он отметил, что продвижение группы "Вагнер" составляет "50-100 метров" за день. "Бои идут за каждый дом, за каждый метр. В каждом огороде укрепрайон. В общем, этого следовало ожидать, так как после освобождения Попасной, когда мы начали охватывать его со всех сторон, времени у него было достаточно", – добавил Пригожин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852107685.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр