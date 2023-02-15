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Пригожин описал смысл боев за Артемовск - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852192906.html
Пригожин описал смысл боев за Артемовск
Пригожин описал смысл боев за Артемовск - РИА Новости, 15.02.2023
Пригожин описал смысл боев за Артемовск
Военная операция российских сил в Артемовске (украинское название – Бахмут) нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:28
2023-02-15T15:31
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
россия
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военная операция российских сил в Артемовске (украинское название – Бахмут) нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города, заявил журналистам основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях по оценкам разведки около 90 батальонов. Около 40-50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы", – сказал Пригожин. Он отметил, что продвижение группы "Вагнер" составляет "50-100 метров" за день. "Бои идут за каждый дом, за каждый метр. В каждом огороде укрепрайон. В общем, этого следовало ожидать, так как после освобождения Попасной, когда мы начали охватывать его со всех сторон, времени у него было достаточно", – добавил Пригожин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852107685.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
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безопасность, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, россия, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Россия, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
15:28 15.02.2023 (обновлено: 15:31 15.02.2023)
 
Пригожин описал смысл боев за Артемовск

Пригожин заявил, что боевые действия в Артемовске полностью парализуют украинскую армию

© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске (Бахмуте)
Улица в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Libkos
Улица в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военная операция российских сил в Артемовске (украинское название – Бахмут) нужна для того, чтобы полностью сковать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города, заявил журналистам основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях по оценкам разведки около 90 батальонов. Около 40-50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы", – сказал Пригожин.
Он отметил, что продвижение группы "Вагнер" составляет "50-100 метров" за день. "Бои идут за каждый дом, за каждый метр. В каждом огороде укрепрайон. В общем, этого следовало ожидать, так как после освобождения Попасной, когда мы начали охватывать его со всех сторон, времени у него было достаточно", – добавил Пригожин.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
11:21Специальная военная операция на Украине
Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЕвгений ПригожинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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