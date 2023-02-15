https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852107685.html

Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, пишут СМИ

Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

Запад опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, пишут СМИ

Запад, несмотря на все планы, опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, говорится в материале газеты The New York Times. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:21

2023-02-15T11:21

2023-02-15T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

йенс столтенберг

денис пушилин

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Запад, несмотря на все планы, опоздал с помощью украинским войскам в Артемовске, говорится в материале газеты The New York Times. "К каким бы планам союзники Украины ни пришли к концу встреч, которые завершатся в среду, представляется ясным, что для помощи городу Бахмут будет слишком поздно", — говорится в публикации.Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли заседания глав Минобороны стран альянса и контактной группы по Украине. Как напоминает издание, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг перед встречей заявил, что текущие темпы расхода боеприпасов ВСУ "во много раз превышают" темпы производства снарядов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части города, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.

https://ria.ru/20230215/plen-1852095430.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, украина, артемовск, йенс столтенберг, денис пушилин, донецкая народная республика, нато