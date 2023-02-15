https://ria.ru/20230215/armeniya-1852087026.html

Представитель ЕС назвал историческим визит главы МИД Армении в Турцию

Представитель ЕС назвал историческим визит главы МИД Армении в Турцию - РИА Новости, 15.02.2023

Представитель ЕС назвал историческим визит главы МИД Армении в Турцию

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар назвал историческим визит главы армянского МИД Арарата Мирзояна в Турцию. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:16

2023-02-15T10:16

2023-02-15T10:16

в мире

турция

армения

арарат мирзоян

евросоюз

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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар назвал историческим визит главы армянского МИД Арарата Мирзояна в Турцию. "Это исторический визит после решения Армении поддержать оказавшегося в нужде соседа. Надеюсь, это предвестие развития армяно-турецких отношений", - написал Клаар в Twitter. Глава МИД Армении отправится в среду в Турцию. Этот визит знаменателен тем, что между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипотношения, хотя идет процесс их нормализации. Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал в дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

https://ria.ru/20230214/sotrudnichestvo-1852038916.html

турция

армения

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в мире, турция, армения, арарат мирзоян, евросоюз