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Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации - РИА Новости, 15.02.2023
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации
Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T04:22
2023-02-15T04:22
культура
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археология
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным вмешательствам. Последнее было выполнено незадолго до ее смерти, пишет Arkeonews. Поражений, указывающих на то, что у женщины была опухоль, травма, врожденная патология или какое-либо заболевание, ученые не обнаружили. Также не были подтверждены гипотезы, что у трепанаций был ритуальный характер или они были связаны с юридическими мотивами. Эксперты провели анализ сохранившегося зуба покойной. По нему они смогли установить, как изменялось качество питания и жизни умершей. В Средневековой литературе описывалось лечение посредством трепанации. Однако ученым впервые удалось доказать, что метод действительно использовался в ранний период той эпохи.
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новости культуры, археология, средневековье
Культура, Новости культуры, Археология, Средневековье
04:22 15.02.2023
 
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации

Ученые выяснили, что жившая 1300 лет назад женщина перенесла две трепанации черепа

© Фото : International Journal of OsteoarcheologyИсследование черепа женщины, жившая 1100 лет назад, перенесшая 2 трепанации
Исследование черепа женщины, жившая 1100 лет назад, перенесшая 2 трепанации - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : International Journal of Osteoarcheology
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным вмешательствам. Последнее было выполнено незадолго до ее смерти, пишет Arkeonews.
Поражений, указывающих на то, что у женщины была опухоль, травма, врожденная патология или какое-либо заболевание, ученые не обнаружили.
Также не были подтверждены гипотезы, что у трепанаций был ритуальный характер или они были связаны с юридическими мотивами.
Эксперты провели анализ сохранившегося зуба покойной. По нему они смогли установить, как изменялось качество питания и жизни умершей.
В Средневековой литературе описывалось лечение посредством трепанации. Однако ученым впервые удалось доказать, что метод действительно использовался в ранний период той эпохи.
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