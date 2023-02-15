https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации - РИА Новости, 15.02.2023
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации
Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T04:22
2023-02-15T04:22
2023-02-15T04:22
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археология
средневековье
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным вмешательствам. Последнее было выполнено незадолго до ее смерти, пишет Arkeonews. Поражений, указывающих на то, что у женщины была опухоль, травма, врожденная патология или какое-либо заболевание, ученые не обнаружили. Также не были подтверждены гипотезы, что у трепанаций был ритуальный характер или они были связаны с юридическими мотивами. Эксперты провели анализ сохранившегося зуба покойной. По нему они смогли установить, как изменялось качество питания и жизни умершей. В Средневековой литературе описывалось лечение посредством трепанации. Однако ученым впервые удалось доказать, что метод действительно использовался в ранний период той эпохи.
https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, средневековье
Культура, Новости культуры, Археология, Средневековье
Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации
Ученые выяснили, что жившая 1300 лет назад женщина перенесла две трепанации черепа
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным вмешательствам. Последнее было выполнено незадолго до ее смерти, пишет
Arkeonews.
Поражений, указывающих на то, что у женщины была опухоль, травма, врожденная патология или какое-либо заболевание, ученые не обнаружили.
Также не были подтверждены гипотезы, что у трепанаций был ритуальный характер или они были связаны с юридическими мотивами.
Эксперты провели анализ сохранившегося зуба покойной. По нему они смогли установить, как изменялось качество питания и жизни умершей.
В Средневековой литературе описывалось лечение посредством трепанации. Однако ученым впервые удалось доказать, что метод действительно использовался в ранний период той эпохи.