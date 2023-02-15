https://ria.ru/20230215/arkheologiya-1851990102.html

Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации

Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации - РИА Новости, 15.02.2023

Ученые выяснили, что жившей 1300 лет назад женщине делали трепанации

Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:22

2023-02-15T04:22

2023-02-15T04:22

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Археологи исследовали череп женщины, жившей 1300 лет назад в итальянском Кастель-Трозино. И выяснили, что она как минимум дважды подвергалась инвазивным вмешательствам. Последнее было выполнено незадолго до ее смерти, пишет Arkeonews. Поражений, указывающих на то, что у женщины была опухоль, травма, врожденная патология или какое-либо заболевание, ученые не обнаружили. Также не были подтверждены гипотезы, что у трепанаций был ритуальный характер или они были связаны с юридическими мотивами. Эксперты провели анализ сохранившегося зуба покойной. По нему они смогли установить, как изменялось качество питания и жизни умершей. В Средневековой литературе описывалось лечение посредством трепанации. Однако ученым впервые удалось доказать, что метод действительно использовался в ранний период той эпохи.

https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, средневековье