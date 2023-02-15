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В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей - РИА Новости, 15.02.2023
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей
Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T02:49
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туризм
туризм
новости - туризм
алтайский край
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых. "Более 68 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Туризм – индустрия гостеприимства". Гранты от государства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Такую форму поддержки регион получит впервые, отмечают чиновники. "Планируем благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный турмаршрут "Здравствуй Алтай" и расширить программу фестиваля "Цветение маральника", который пройдет в десятый раз", — сказал Евгений Дешевых.
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туризм, новости - туризм, алтайский край, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Алтайский край, туристы
02:49 15.02.2023
 
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей

В Алтайском крае на федеральные деньги планируют благоустроить для туристов шесть пляжей

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкТуристы фотографируют лебедей, зимующих на Лебедином озере в Алтайском крае
Туристы фотографируют лебедей, зимующих на Лебедином озере в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых.
"Более 68 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Туризм – индустрия гостеприимства". Гранты от государства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Такую форму поддержки регион получит впервые, отмечают чиновники. "Планируем благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный турмаршрут "Здравствуй Алтай" и расширить программу фестиваля "Цветение маральника", который пройдет в десятый раз", — сказал Евгений Дешевых.
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