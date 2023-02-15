https://ria.ru/20230215/altay-1851867634.html
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей - РИА Новости, 15.02.2023
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей
Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T02:49
2023-02-15T02:49
2023-02-15T02:49
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых. "Более 68 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Туризм – индустрия гостеприимства". Гранты от государства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края. Такую форму поддержки регион получит впервые, отмечают чиновники. "Планируем благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный турмаршрут "Здравствуй Алтай" и расширить программу фестиваля "Цветение маральника", который пройдет в десятый раз", — сказал Евгений Дешевых.
https://ria.ru/20230117/puteshestviya-1845250731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, алтайский край, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Алтайский край, туристы
В Алтайском крае благоустроят для туристов шесть пляжей
В Алтайском крае на федеральные деньги планируют благоустроить для туристов шесть пляжей
БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. Шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае на федеральные деньги, заявил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых.
"Более 68 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Туризм – индустрия гостеприимства". Гранты от государства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
Такую форму поддержки регион получит впервые, отмечают чиновники. "Планируем благоустроить не менее шести пляжей, улучшить национальный турмаршрут "Здравствуй Алтай" и расширить программу фестиваля "Цветение маральника", который пройдет в десятый раз", — сказал Евгений Дешевых.