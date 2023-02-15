https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html

Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека

Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека - РИА Новости, 15.02.2023

Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:19

2023-02-15T12:19

2023-02-15T12:35

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апты алаудинов

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, которые тоже касались отравленного пакета.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает."Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроем оказались здесь", - рассказал Алаудинов эфире телеканала "Россия 1". По его словам, больше к письму никто не прикасался.

https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852050261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

апты алаудинов, происшествия, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр