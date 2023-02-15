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Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека - РИА Новости, 15.02.2023
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:19
2023-02-15T12:35
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
происшествия
здоровье - общество
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, которые тоже касались отравленного пакета.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает."Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроем оказались здесь", - рассказал Алаудинов эфире телеканала "Россия 1". По его словам, больше к письму никто не прикасался.
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апты алаудинов, происшествия, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Происшествия, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 15.02.2023 (обновлено: 12:35 15.02.2023)
 
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека

Алаудинов заявил, что с ним в больницу с отравлением попали его племянник и адъютант

Командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
Командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, которые тоже касались отравленного пакета.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает.
"Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроем оказались здесь", - рассказал Алаудинов эфире телеканала "Россия 1". По его словам, больше к письму никто не прикасался.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
00:00Специальная военная операция на Украине
Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновПроисшествияЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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