https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека - РИА Новости, 15.02.2023
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:19
2023-02-15T12:19
2023-02-15T12:35
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
происшествия
здоровье - общество
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов после попытки отравления сообщил, что вместе с ним в больницу попали его племянник и адъютант, которые тоже касались отравленного пакета.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает."Нас тут трое находятся: один мой племянник, один адъютант и я. Мы втроем оказались здесь", - рассказал Алаудинов эфире телеканала "Россия 1". По его словам, больше к письму никто не прикасался.
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852050261.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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апты алаудинов, происшествия, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Происшествия, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 15.02.2023 (обновлено: 12:35 15.02.2023)
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
Алаудинов заявил, что с ним в больницу с отравлением попали его племянник и адъютант