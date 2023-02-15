https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852050261.html

Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни

Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни - РИА Новости, 15.02.2023

Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором общается с командиром отряда спецназа "Ахмат", замкомандующим 2-м армейским корпусом... РИА Новости, 15.02.2023

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2023-02-15T00:00

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специальная военная операция на украине

луганская народная республика

москва

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 14 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором общается с командиром отряда спецназа "Ахмат", замкомандующим 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудиновым по видеосвязи. Ранее Кадыров сообщил, что Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Сейчас он находится в госпитале в Москве и его жизни ничего не угрожает. На видео Алаудинов сообщает, что пошёл на поправку и выразил надежду отправиться на фронт в течении нескольких дней. "Когда за моей спиной такая поддержка, что со мной может случиться? <...> У нас много недоделанных дел еще впереди, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать - не дождутся", - говорит Алаудинов.Кадыров на это ему отвечает: "Мы тысячу раз отомстим за эту подлость". "Апты Аронович всё еще находится в клинике, проходит стационарное лечение. Самочувствие у БРАТА отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение. <...> Совсем скоро Апты Аронович вернётся в строй и будет радовать нас своими искромётными выступлениями и специфическим юмором. Разумеется, основной талант знаменитого генерала заключается в умении грамотно координировать действия бойцов, добиваться значительных результатов путем различных стратегических ухищрений", - написал Кадыров к видео.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

луганская народная республика, москва, рамзан кадыров