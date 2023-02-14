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Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий - РИА Новости, 14.02.2023
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий
Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:16
2023-02-14T12:16
2023-02-14T12:16
общество
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. Он добавил, что траурные мероприятия пойдут по всей стране. Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.
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общество, москва, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, россия
Общество, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, Россия
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий
Слуцкий: памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля