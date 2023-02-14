Рейтинг@Mail.ru
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/zhirinovskiy-1851903811.html
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий - РИА Новости, 14.02.2023
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий
Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:16
2023-02-14T12:16
общество
москва
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788671287_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e60a93c30ac8a6ee4d6fb59a402b799d.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. Он добавил, что траурные мероприятия пойдут по всей стране. Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20221224/nekrolog-1839657683.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788671287_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_4c525515b794cfe0c00ae05a4f7cda6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, россия
Общество, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, Россия
12:16 14.02.2023
 
Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий

Слуцкий: памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПортрет на могиле Владимира Жириновского
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Портрет на могиле Владимира Жириновского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий.
"Шестого апреля мы будем отмечать годовщину ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского, в этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что траурные мероприятия пойдут по всей стране.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.
Актриса Евгения Брик - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 08:00Культура
Утраты 2022 года
 
ОбществоМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала