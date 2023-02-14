https://ria.ru/20230214/zhirinovskiy-1851903811.html

Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий

Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий - РИА Новости, 14.02.2023

Памятник Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище, сообщил Слуцкий

Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:16

2023-02-14T12:16

2023-02-14T12:16

общество

москва

леонид слуцкий (политик)

владимир жириновский

лдпр

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытие памятника основателю и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому состоится 6 апреля, в годовщину его кончины, сообщил глава партии Леонид Слуцкий. Он добавил, что траурные мероприятия пойдут по всей стране. Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20221224/nekrolog-1839657683.html

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общество, москва, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, россия