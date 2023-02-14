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Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023
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Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:28
2023-02-14T17:39
в мире
россия
турция
александр грушко
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило министерство иностранных дел России.Грушко принял Самсара во вторник."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции", - отмечено в сообщении, распространенном на сайте российского МИД.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, россия, турция, александр грушко, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Турция, Александр Грушко, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:28 14.02.2023 (обновлено: 17:39 14.02.2023)
 
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения

Замглавы МИД Грушко и посол Турции Самсар обсудили содействие России после землетрясения

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило министерство иностранных дел России.
Грушко принял Самсара во вторник.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции", - отмечено в сообщении, распространенном на сайте российского МИД.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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В миреРоссияТурцияАлександр ГрушкоСильное землетрясение в Турции и СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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