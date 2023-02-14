https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851996929.html
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:28
2023-02-14T17:28
2023-02-14T17:39
в мире
россия
турция
александр грушко
сильное землетрясение в турции и сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило министерство иностранных дел России.Грушко принял Самсара во вторник."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции", - отмечено в сообщении, распространенном на сайте российского МИД.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, александр грушко, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Турция, Александр Грушко, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:28 14.02.2023 (обновлено: 17:39 14.02.2023)
Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения
Замглавы МИД Грушко и посол Турции Самсар обсудили содействие России после землетрясения
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило
министерство иностранных дел России.
Грушко принял Самсара во вторник.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции", - отмечено в сообщении, распространенном на сайте российского МИД.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.