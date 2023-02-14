https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851996929.html

Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения

Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023

Грушко обсудил с турецким послом российскую помощь после землетрясения

Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:28

2023-02-14T17:28

2023-02-14T17:39

в мире

россия

турция

александр грушко

сильное землетрясение в турции и сирии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции, сообщило министерство иностранных дел России.Грушко принял Самсара во вторник."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции", - отмечено в сообщении, распространенном на сайте российского МИД.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, турция, александр грушко, сильное землетрясение в турции и сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)