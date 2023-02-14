https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851986778.html

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2023

В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:49

2023-02-14T16:49

2023-02-14T16:50

в мире

румыния

землетрясение

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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. Сейсмологи в Румынии 13 февраля уже фиксировали землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Горж на юго-западе страны. "(Во вторник) 14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7, на глубине 40 км", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (207 километров от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851964266.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

румыния

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, румыния, землетрясение