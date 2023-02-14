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В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2023
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В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2023
В Румынии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:49
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в мире
румыния
землетрясение
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. Сейсмологи в Румынии 13 февраля уже фиксировали землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Горж на юго-западе страны. "(Во вторник) 14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7, на глубине 40 км", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (207 километров от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851964266.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, румыния, землетрясение
В мире, Румыния, Землетрясение
16:49 14.02.2023 (обновлено: 16:50 14.02.2023)
 
В Румынии произошло землетрясение

В Олтении на юго-западе Румынии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Сейсмологи в Румынии 13 февраля уже фиксировали землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Горж на юго-западе страны.
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"(Во вторник) 14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7, на глубине 40 км", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (207 километров от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
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