https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851986778.html
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2023
В Румынии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:49
2023-02-14T16:49
2023-02-14T16:50
в мире
румыния
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник на юго-западе Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. Сейсмологи в Румынии 13 февраля уже фиксировали землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Горж на юго-западе страны. "(Во вторник) 14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7, на глубине 40 км", - сообщается на сайте института. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (207 километров от эпицентра - ред.), но и в соседней Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851964266.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, землетрясение
В мире, Румыния, Землетрясение
16:49 14.02.2023 (обновлено: 16:50 14.02.2023)
В Румынии произошло землетрясение
В Олтении на юго-западе Румынии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7