https://ria.ru/20230214/zemletryasenie-1851964266.html

В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения

В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023

В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения

Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:43

2023-02-14T15:43

2023-02-14T15:43

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека. "В Хатае еще один человек был спасен живым спустя 203 часа после землетрясения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии