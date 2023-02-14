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В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023
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В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения
В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023
В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения
Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:43
2023-02-14T15:43
в мире
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека. "В Хатае еще один человек был спасен живым спустя 203 часа после землетрясения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html
турция
хатай (провинция)
кахраманмараш
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в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:43 14.02.2023
 
В Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения

TRT Haber: в Турции человека спасли из-под завалов спустя 203 часа после землетрясения

© Sputnik / Осман Нури Черит / Перейти в медиабанкЗдания, разрушенные в результате землетрясения в Турции
Здания, разрушенные в результате землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
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Здания, разрушенные в результате землетрясения в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Человек спасен из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 203 часа после землетрясения, сообщил телеканал TRT Haber.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека.
"В Хатае еще один человек был спасен живым спустя 203 часа после землетрясения", - говорится в сообщении.
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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В миреТурцияХатай (провинция)КахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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