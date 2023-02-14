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WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе - РИА Новости, 14.02.2023
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому может снизиться, если солдаты ВСУ в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери, пишет американская... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:16
2023-02-14T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому может снизиться, если солдаты ВСУ в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери, пишет американская газета The Wall Street Journal. Переход города под контроль России придаст новый импульс Москве при проведении военных действий, резюмировал автор статьи.Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске.
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в мире, артемовск, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
15:16 14.02.2023 (обновлено: 16:39 14.02.2023)
 
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе

WSJ: тяжелые потери ВСУ в боях за Артемовск могут подорвать доверие к Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому может снизиться, если солдаты ВСУ в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери, пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Сражение за город дорого обходится Киеву, это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене", — говорится в публикации.

Переход города под контроль России придаст новый импульс Москве при проведении военных действий, резюмировал автор статьи.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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