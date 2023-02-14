Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20230214/zdravookhranenie-1852006861.html
В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения
В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2023
В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения
В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:05
2023-02-14T18:09
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835652771_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_19b3181b632a2adfcc20f6461ef51cea.jpg
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как отмечается в сообщении, на заседании областного правительства внесены изменения в государственную программу "Здравоохранение Тверской области". Увеличено финансирование по ряду направлений: средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов медицинских учреждений, развитие службы скорой медицинской помощи, обеспечение медицинских организаций кадрами и другие."Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Согласно планам, на 2023-2025 годы ожидается завершение строительства четырех детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, поликлиники в Старице, продолжится строительство детской областной клинической больницы и Бежецкой центральной районной больницы. Кроме того, в этом году проведут ремонт в 13 медицинских учреждениях, а также в Ржевском медицинском колледже.В 2023-2025 годах предусмотрена закупка оборудования для Ржевской, Бологовской, Осташковской, Нелидовской ЦРБ. В этот период также запланировано оснащение оборудованием онкологического диспансера в Твери, а по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" - семи сосудистых центров.
https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835652771_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_f2f09c9622f07bbb605e149bb59ff74f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
18:05 14.02.2023 (обновлено: 18:09 14.02.2023)
 

В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, на заседании областного правительства внесены изменения в государственную программу "Здравоохранение Тверской области". Увеличено финансирование по ряду направлений: средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов медицинских учреждений, развитие службы скорой медицинской помощи, обеспечение медицинских организаций кадрами и другие.
"Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.
Согласно планам, на 2023-2025 годы ожидается завершение строительства четырех детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, поликлиники в Старице, продолжится строительство детской областной клинической больницы и Бежецкой центральной районной больницы. Кроме того, в этом году проведут ремонт в 13 медицинских учреждениях, а также в Ржевском медицинском колледже.
В 2023-2025 годах предусмотрена закупка оборудования для Ржевской, Бологовской, Осташковской, Нелидовской ЦРБ. В этот период также запланировано оснащение оборудованием онкологического диспансера в Твери, а по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" - семи сосудистых центров.
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:03Тверская область
По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала