https://ria.ru/20230214/zdravookhranenie-1852006861.html

В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения

В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения - РИА Новости, 14.02.2023

В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения

В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:05

2023-02-14T18:05

2023-02-14T18:09

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансирование на развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как отмечается в сообщении, на заседании областного правительства внесены изменения в государственную программу "Здравоохранение Тверской области". Увеличено финансирование по ряду направлений: средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов медицинских учреждений, развитие службы скорой медицинской помощи, обеспечение медицинских организаций кадрами и другие."Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Согласно планам, на 2023-2025 годы ожидается завершение строительства четырех детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, поликлиники в Старице, продолжится строительство детской областной клинической больницы и Бежецкой центральной районной больницы. Кроме того, в этом году проведут ремонт в 13 медицинских учреждениях, а также в Ржевском медицинском колледже.В 2023-2025 годах предусмотрена закупка оборудования для Ржевской, Бологовской, Осташковской, Нелидовской ЦРБ. В этот период также запланировано оснащение оборудованием онкологического диспансера в Твери, а по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" - семи сосудистых центров.

https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область