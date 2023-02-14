https://ria.ru/20230214/zakonoproekt-1851946504.html
ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах
ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2023
ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:41
2023-02-14T14:41
2023-02-14T14:46
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении лекарств в новых регионах. Закон закрепляет нормы, обеспечивающие интеграцию в правовое поле РФ сферы охраны здоровья, обязательного медстрахования, обращения лекарств и медизделий в связи с принятием в РФ новых территорий. Это касается вопросов осуществления и допуска к осуществлению медицинской деятельности и фармдеятельности, обращения лекарств и медицинских изделий, реализации особенностей информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также госконтроля в этой области и финансирования, отмечается в документе. Закон позволит обеспечить последовательную интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ, минимизировать убытки медицинских организаций, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и обеспечение медизделиями. При этом научные работники, которые имеют соответствующие сертификаты и аккредитацию и осуществлявшие исследования в сфере охраны здоровья, смогут осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность, рассказал ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Минздрав РФ также будет определять случаи допуска к медицинской и фармацевтической деятельности без соответствующего сертификата или аккредитации, и особенности проведения аккредитации и медицинских осмотров, отмечал Хубезов. Особенности лицензирования медицинской, фармацевтической и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ могут быть установлены до 1 марта 2024 года по согласованию с Минздравом РФ. Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230211/onkosluzhba-1851377419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Здоровье - Общество
14:41 14.02.2023 (обновлено: 14:46 14.02.2023)
ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах
Госдума приняла законопроект о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении лекарств в новых регионах.
Закон закрепляет нормы, обеспечивающие интеграцию в правовое поле РФ
сферы охраны здоровья, обязательного медстрахования, обращения лекарств и медизделий в связи с принятием в РФ новых территорий.
Это касается вопросов осуществления и допуска к осуществлению медицинской деятельности и фармдеятельности, обращения лекарств и медицинских изделий, реализации особенностей информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также госконтроля в этой области и финансирования, отмечается в документе.
Закон позволит обеспечить последовательную интеграцию ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
в правовое поле РФ, минимизировать убытки медицинских организаций, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и обеспечение медизделиями.
При этом научные работники, которые имеют соответствующие сертификаты и аккредитацию и осуществлявшие исследования в сфере охраны здоровья, смогут осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность, рассказал ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Минздрав РФ также будет определять случаи допуска к медицинской и фармацевтической деятельности без соответствующего сертификата или аккредитации, и особенности проведения аккредитации и медицинских осмотров, отмечал Хубезов.
Особенности лицензирования медицинской, фармацевтической и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ могут быть установлены до 1 марта 2024 года по согласованию с Минздравом РФ.
Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.