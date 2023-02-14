https://ria.ru/20230214/zakonoproekt-1851946504.html

ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах

ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2023

ГД приняла закон о регулировании в сфере охраны здоровья в новых регионах

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:41

2023-02-14T14:41

2023-02-14T14:46

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о правовом регулировании в сфере охраны здоровья, обязательном медстраховании и обращении лекарств в новых регионах. Закон закрепляет нормы, обеспечивающие интеграцию в правовое поле РФ сферы охраны здоровья, обязательного медстрахования, обращения лекарств и медизделий в связи с принятием в РФ новых территорий. Это касается вопросов осуществления и допуска к осуществлению медицинской деятельности и фармдеятельности, обращения лекарств и медицинских изделий, реализации особенностей информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также госконтроля в этой области и финансирования, отмечается в документе. Закон позволит обеспечить последовательную интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ, минимизировать убытки медицинских организаций, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и обеспечение медизделиями. При этом научные работники, которые имеют соответствующие сертификаты и аккредитацию и осуществлявшие исследования в сфере охраны здоровья, смогут осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность, рассказал ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Минздрав РФ также будет определять случаи допуска к медицинской и фармацевтической деятельности без соответствующего сертификата или аккредитации, и особенности проведения аккредитации и медицинских осмотров, отмечал Хубезов. Особенности лицензирования медицинской, фармацевтической и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ могут быть установлены до 1 марта 2024 года по согласованию с Минздравом РФ. Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230211/onkosluzhba-1851377419.html

https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, здоровье - общество