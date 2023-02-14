https://ria.ru/20230214/zakon-1851946783.html

Госдума приняла базовый закон о мерах соцподдержки в новых регионах

Госдума приняла базовый закон о мерах соцподдержки в новых регионах - РИА Новости, 14.02.2023

Госдума приняла базовый закон о мерах соцподдержки в новых регионах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях базовый закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:43

2023-02-14T14:43

2023-02-14T14:43

россия

луганская народная республика

госдума рф

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях базовый закон о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. "Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. "В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", - отмечается в документе. Ко второму чтению поступил ряд поправок, в частности были одобрены поправки, которыми предлагается установить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года. Как ранее пояснили в Минтруде, размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля.

https://ria.ru/20230214/pensiya-1851881380.html

https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851900825.html

https://ria.ru/20230214/kherson-1851863955.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, госдума рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область