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Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 14.02.2023
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Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова
Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 14.02.2023
Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные о том, что американские чиновники давят на Киев для продолжения боевых действий, "войной Запада... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:32
2023-02-14T09:32
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
киев
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные о том, что американские чиновники давят на Киев для продолжения боевых действий, "войной Запада против России до последнего украинца" и добавила, что американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют ее народ. Ранее газета Washington Post со ссылкой на должностные лица сообщила, что американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь. По мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев может решительно изменить ход конфликта, отмечало издание. Согласно одному из чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно. "То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, киев, мария захарова, джо байден
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Джо Байден
09:32 14.02.2023
 
Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова

Захарова заявила, что американские чиновники уничтожают Украину и истребляют ее народ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные о том, что американские чиновники давят на Киев для продолжения боевых действий, "войной Запада против России до последнего украинца" и добавила, что американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют ее народ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на должностные лица сообщила, что американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь. По мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев может решительно изменить ход конфликта, отмечало издание. Согласно одному из чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно.
"То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 22:02
Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияКиевМария ЗахароваДжо Байден
 
 
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