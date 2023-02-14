https://ria.ru/20230214/zakharova-1851857109.html

Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова

Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 14.02.2023

Американские чиновники истребляют народ Украины, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные о том, что американские чиновники давят на Киев для продолжения боевых действий, "войной Запада... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:32

2023-02-14T09:32

2023-02-14T09:32

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

россия

киев

мария захарова

джо байден

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные о том, что американские чиновники давят на Киев для продолжения боевых действий, "войной Запада против России до последнего украинца" и добавила, что американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют ее народ. Ранее газета Washington Post со ссылкой на должностные лица сообщила, что американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь. По мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев может решительно изменить ход конфликта, отмечало издание. Согласно одному из чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно. "То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, киев, мария захарова, джо байден