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Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар" - РИА Новости, 14.02.2023
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"
Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:18
2023-02-14T11:18
2023-02-14T11:18
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. "Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар", — рассказал Максим Арбугаев. Картина Арбугаевых "Выход" попала в число претендентов на кинопремию в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм". Режиссер Александр Сокуров сказал РИА Новости, что "Выход" может привлечь внимание на "Оскаре", так как "это не русское кино", в противном случае картина вряд ли была бы номинирована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, оскар (премия), кино и сериалы, республика саха (якутия), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Оскар (премия), Кино и сериалы, Республика Саха (Якутия), что посмотреть
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"
Режиссеры из Якутии Арбугаевы приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар"
ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе.
"Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар", — рассказал Максим Арбугаев.
Картина Арбугаевых "Выход" попала в число претендентов на кинопремию в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
Режиссер Александр Сокуров сказал РИА Новости, что "Выход" может привлечь внимание на "Оскаре", так как "это не русское кино", в противном случае картина вряд ли была бы номинирована.