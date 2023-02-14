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Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар" - РИА Новости, 14.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230214/yakutiya-1851877064.html
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар" - РИА Новости, 14.02.2023
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"
Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:18
2023-02-14T11:18
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. "Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар", — рассказал Максим Арбугаев. Картина Арбугаевых "Выход" попала в число претендентов на кинопремию в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм". Режиссер Александр Сокуров сказал РИА Новости, что "Выход" может привлечь внимание на "Оскаре", так как "это не русское кино", в противном случае картина вряд ли была бы номинирована.
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новости культуры, оскар (премия), кино и сериалы, республика саха (якутия), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Оскар (премия), Кино и сериалы, Республика Саха (Якутия), что посмотреть
11:18 14.02.2023
 
Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"

Режиссеры из Якутии Арбугаевы приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар"

© Фото : Academy of Motion Picture Arts and SciencesПремия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар"
Премия Академии кинематографических искусств и наук Оскар - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Academy of Motion Picture Arts and Sciences
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе.
"Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар", — рассказал Максим Арбугаев.
Картина Арбугаевых "Выход" попала в число претендентов на кинопремию в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
Режиссер Александр Сокуров сказал РИА Новости, что "Выход" может привлечь внимание на "Оскаре", так как "это не русское кино", в противном случае картина вряд ли была бы номинирована.
Максим Арбугаев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 10:59Культура
Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"
 
КультураНовости культурыОскар (премия)Кино и сериалыРеспублика Саха (Якутия)что посмотреть
 
 
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