https://ria.ru/20230214/yakutiya-1851877064.html

Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"

Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар" - РИА Новости, 14.02.2023

Кинорежиссеры из Якутии приняли участие в ланче номинантов на "Оскар"

Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:18

2023-02-14T11:18

2023-02-14T11:18

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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Якутские режиссеры — брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — поучаствовали в традиционном ланче номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе. "Нахожусь в настоящее время в Лос-Анджелесе. С сестрой приняли участие в традиционном ланче номинантов на "Оскар", — рассказал Максим Арбугаев. Картина Арбугаевых "Выход" попала в число претендентов на кинопремию в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм". Режиссер Александр Сокуров сказал РИА Новости, что "Выход" может привлечь внимание на "Оскаре", так как "это не русское кино", в противном случае картина вряд ли была бы номинирована.

https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, оскар (премия), кино и сериалы, республика саха (якутия), что посмотреть