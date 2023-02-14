https://ria.ru/20230214/vzryv-1852008732.html

На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки

На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки - РИА Новости, 14.02.2023

На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки

Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:09

2023-02-14T18:09

2023-02-14T18:09

происшествия

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. По данным ведомства, в воскресенье вечером правоохранители прибыли по вызову в частный дом. Сотрудники стали свидетелями семейного конфликта: пьяный 37-летний местный житель избил сожительницу. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html

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происшествия, россия, краснодарский край