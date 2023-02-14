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На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки - РИА Новости, 14.02.2023
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки
Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:09
2023-02-14T18:09
2023-02-14T18:09
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. По данным ведомства, в воскресенье вечером правоохранители прибыли по вызову в частный дом. Сотрудники стали свидетелями семейного конфликта: пьяный 37-летний местный житель избил сожительницу. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки
На Кубани пьяный хулиган взорвал газовый баллон и ранил полицейского, пытаясь прикурить
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.
По данным ведомства, в воскресенье вечером правоохранители прибыли по вызову в частный дом. Сотрудники стали свидетелями семейного конфликта: пьяный 37-летний местный житель избил сожительницу. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона.
"В результате взрыва телесные повреждения получил полицейский патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время правонарушитель задержан", - говорится в сообщении.
На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.