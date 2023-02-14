Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/vzryv-1852008732.html
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки - РИА Новости, 14.02.2023
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки
Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:09
2023-02-14T18:09
происшествия
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18682/72/186827251_0:311:4257:2705_1920x0_80_0_0_ae7c1e81c6e0828e977125587a64c9d6.jpg
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. По данным ведомства, в воскресенье вечером правоохранители прибыли по вызову в частный дом. Сотрудники стали свидетелями семейного конфликта: пьяный 37-летний местный житель избил сожительницу. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18682/72/186827251_0:0:3777:2832_1920x0_80_0_0_20a9bb4533cd215491f7da3feea658b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
18:09 14.02.2023
 
На Кубани мужчина взорвал газовый баллон, пытаясь прикурить от горелки

На Кубани пьяный хулиган взорвал газовый баллон и ранил полицейского, пытаясь прикурить

© РИА Новости / Руслан Шалапуда / Перейти в медиабанкГазовый баллон
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Газовый баллон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Полицейский на Кубани пострадал от взрыва газа при задержании хулигана, который, прячась от правоохранителей на кухне, решил прикурить от горелки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.
По данным ведомства, в воскресенье вечером правоохранители прибыли по вызову в частный дом. Сотрудники стали свидетелями семейного конфликта: пьяный 37-летний местный житель избил сожительницу. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона.
"В результате взрыва телесные повреждения получил полицейский патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время правонарушитель задержан", - говорится в сообщении.
На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:17
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала