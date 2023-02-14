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Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки
Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки - РИА Новости, 14.02.2023
Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки
Украинские военнослужащие опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений сделает его практически бесполезным, сообщает французская... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:48
2023-02-14T16:48
2023-02-14T16:48
технологии
украина
m1 abrams
т-64
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений сделает его практически бесполезным, сообщает французская радиостанция Europe 1."Есть опасения, что трудности с доставкой, обслуживанием и заправкой новой техники сделают ее не слишком эффективной на поле боя. Также военные опасаются последствий слишком поспешной подготовки экипажей, которая может привести к боевым потерям", - сообщает со ссылкой на источник Николя Тонев.Поставка на Украину военной техники сопряжена с некоторыми серьезными сложностями, говорится в материале. Так, транспортировать технику нужно по ночам, чтобы избегать атак российских военных. Не меньшие сложности создает выстраивание сложных логистических цепочек для ремонта и поставок топлива. Например, американский танк Abrams работает на газотурбинном двигателе и требует заправки авиационным топливом, которое также нужно специально доставить, указывает автор.Украинские военные сомневаются и в эффективности танков Leopard 1, которые превосходят тот же Т-64 разве что по показателям скорости, передает Europe 1. Кроме того тип используемого в нем снаряда не приспособлен к происходящим на сегодняшний день боевым действиям.И хотя украинские солдаты признают, что поставляемая техника в любом случае лучше той, которая у них сейчас, экипаж, проходящий поспешное обучение, просто не сможет ей эффективно пользоваться, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, m1 abrams, т-64
Технологии, Украина, M1 Abrams, Т-64
Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки
Europe 1: украинские военные пожаловались на еще не переданные ВСУ западные танки
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Украинские военнослужащие опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений сделает его практически бесполезным, сообщает французская радиостанция Europe 1
.
"Есть опасения, что трудности с доставкой, обслуживанием и заправкой новой техники сделают ее не слишком эффективной на поле боя. Также военные опасаются последствий слишком поспешной подготовки экипажей, которая может привести к боевым потерям", - сообщает со ссылкой на источник Николя Тонев.
Поставка на Украину военной техники сопряжена с некоторыми серьезными сложностями, говорится в материале. Так, транспортировать технику нужно по ночам, чтобы избегать атак российских военных. Не меньшие сложности создает выстраивание сложных логистических цепочек для ремонта и поставок топлива. Например, американский танк Abrams работает на газотурбинном двигателе и требует заправки авиационным топливом, которое также нужно специально доставить, указывает автор.
Украинские военные сомневаются и в эффективности танков Leopard 1, которые превосходят тот же Т-64 разве что по показателям скорости, передает Europe 1. Кроме того тип используемого в нем снаряда не приспособлен к происходящим на сегодняшний день боевым действиям.
И хотя украинские солдаты признают, что поставляемая техника в любом случае лучше той, которая у них сейчас, экипаж, проходящий поспешное обучение, просто не сможет ей эффективно пользоваться, резюмируется в материале.