https://ria.ru/20230214/vsu-1851986614.html

Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки

Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки - РИА Новости, 14.02.2023

Europe 1: украинские военные уже пожаловались на еще не полученные танки

Украинские военнослужащие опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений сделает его практически бесполезным, сообщает французская... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:48

2023-02-14T16:48

2023-02-14T16:48

технологии

украина

m1 abrams

т-64

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений сделает его практически бесполезным, сообщает французская радиостанция Europe 1."Есть опасения, что трудности с доставкой, обслуживанием и заправкой новой техники сделают ее не слишком эффективной на поле боя. Также военные опасаются последствий слишком поспешной подготовки экипажей, которая может привести к боевым потерям", - сообщает со ссылкой на источник Николя Тонев.Поставка на Украину военной техники сопряжена с некоторыми серьезными сложностями, говорится в материале. Так, транспортировать технику нужно по ночам, чтобы избегать атак российских военных. Не меньшие сложности создает выстраивание сложных логистических цепочек для ремонта и поставок топлива. Например, американский танк Abrams работает на газотурбинном двигателе и требует заправки авиационным топливом, которое также нужно специально доставить, указывает автор.Украинские военные сомневаются и в эффективности танков Leopard 1, которые превосходят тот же Т-64 разве что по показателям скорости, передает Europe 1. Кроме того тип используемого в нем снаряда не приспособлен к происходящим на сегодняшний день боевым действиям.И хотя украинские солдаты признают, что поставляемая техника в любом случае лучше той, которая у них сейчас, экипаж, проходящий поспешное обучение, просто не сможет ей эффективно пользоваться, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html

украина

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технологии, украина, m1 abrams, т-64