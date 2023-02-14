https://ria.ru/20230214/vorobev-1851971782.html
Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям
Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям - РИА Новости, 14.02.2023
Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи обсудили новые пути поддержки бизнеса, РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:07
2023-02-14T16:07
2023-02-14T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845769553_0:152:2926:1798_1920x0_80_0_0_753c835b0bd7f3a195f9a2b39b614b8c.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи обсудили новые пути поддержки бизнеса, сообщил телеканал "360".Система "ЦУР Бизнес", которая помогает оперативно обрабатывать заявки по всем каналам связи и зарекомендовавшая себя в Подмосковье, будет внедрена в 11 регионах России."Ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве. Минэкономразвития – наш близкий партнер. <…> Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку – подключить электричество, получить субсидии, выделить участок", –сказал Андрей Воробьев на встрече с министром.Задача системы "ЦУР Бизнес" заключается в том, чтобы сделать диалог с бизнесом более понятным и эффективным. Система позволяет предпринимателям получить консультацию или практическую помощь в течение двух-пяти дней."Московская область – лидер по созданию технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон", –отметил Решетников.Он добавил, что по всем показателям видно, что регион активно работает в поддержке бизнеса."В том числе внедряет новации, одну из которых мы сегодня посмотрели, – это Центр управления регионом, отдельное направление по бизнесу", – сказал министр экономического развития.Он также назвал Центр управления регионом, который работает с системой "ЦУР Бизнес", примером для других российских субъектов."Здесь, конечно, есть очень много из того, что мы дальше планируем внедрять в других субъектах России, активно продвигать этот опыт", – заключил Решетников.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845769553_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_b6008a80b0ec87e740e5383b7b706d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи обсудили новые пути поддержки бизнеса, сообщил телеканал "360"
.
Система "ЦУР Бизнес", которая помогает оперативно обрабатывать заявки по всем каналам связи и зарекомендовавшая себя в Подмосковье, будет внедрена в 11 регионах России.
"Ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве. Минэкономразвития – наш близкий партнер. <…> Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку – подключить электричество, получить субсидии, выделить участок", –сказал Андрей Воробьев на встрече с министром.
Задача системы "ЦУР Бизнес" заключается в том, чтобы сделать диалог с бизнесом более понятным и эффективным. Система позволяет предпринимателям получить консультацию или практическую помощь в течение двух-пяти дней.
"Московская область – лидер по созданию технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон", –отметил Решетников.
Он добавил, что по всем показателям видно, что регион активно работает в поддержке бизнеса.
"В том числе внедряет новации, одну из которых мы сегодня посмотрели, – это Центр управления регионом, отдельное направление по бизнесу", – сказал министр экономического развития.
Он также назвал Центр управления регионом, который работает с системой "ЦУР Бизнес", примером для других российских субъектов.
"Здесь, конечно, есть очень много из того, что мы дальше планируем внедрять в других субъектах России, активно продвигать этот опыт", – заключил Решетников.