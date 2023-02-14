https://ria.ru/20230214/vorobev-1851971782.html

Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям

Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям - РИА Новости, 14.02.2023

Воробьев обсудил с министром экономразвития меры помощи предпринимателям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи обсудили новые пути поддержки бизнеса, РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:07

2023-02-14T16:07

2023-02-14T16:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845769553_0:152:2926:1798_1920x0_80_0_0_753c835b0bd7f3a195f9a2b39b614b8c.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр экономического развития России Максим Решетников во время встречи обсудили новые пути поддержки бизнеса, сообщил телеканал "360".Система "ЦУР Бизнес", которая помогает оперативно обрабатывать заявки по всем каналам связи и зарекомендовавшая себя в Подмосковье, будет внедрена в 11 регионах России."Ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве. Минэкономразвития – наш близкий партнер. <…> Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку – подключить электричество, получить субсидии, выделить участок", –сказал Андрей Воробьев на встрече с министром.Задача системы "ЦУР Бизнес" заключается в том, чтобы сделать диалог с бизнесом более понятным и эффективным. Система позволяет предпринимателям получить консультацию или практическую помощь в течение двух-пяти дней."Московская область – лидер по созданию технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон", –отметил Решетников.Он добавил, что по всем показателям видно, что регион активно работает в поддержке бизнеса."В том числе внедряет новации, одну из которых мы сегодня посмотрели, – это Центр управления регионом, отдельное направление по бизнесу", – сказал министр экономического развития.Он также назвал Центр управления регионом, который работает с системой "ЦУР Бизнес", примером для других российских субъектов."Здесь, конечно, есть очень много из того, что мы дальше планируем внедрять в других субъектах России, активно продвигать этот опыт", – заключил Решетников.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)