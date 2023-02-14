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В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам" - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/vooruzheniya-1851848667.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам" - РИА Новости, 14.02.2023
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"
Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:21
2023-02-14T08:21
специальная военная операция на украине
безопасность
александр михеев
рособоронэкспорт
россия
украина
искандер-м
искандер
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э" и танкам Т-90М, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", - сказал Михеев. По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами. "Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил Михеев.
https://ria.ru/20230110/iskander-1843795803.html
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безопасность, александр михеев, рособоронэкспорт, россия, украина, искандер-м, искандер, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Россия, Украина, Искандер-М, Искандер, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
08:21 14.02.2023
 
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"

"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э" и танкам Т-90М, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", - сказал Михеев.
Пуск ракеты Искандера по военной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 05:06Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ
По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами.
"Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил Михеев.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:06
Белорусские военные начали самостоятельно эксплуатировать "Искандер"
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр МихеевРособоронэкспортРоссияУкраинаИскандер-МИскандерМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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