https://ria.ru/20230214/vooruzheniya-1851848667.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам" - РИА Новости, 14.02.2023

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе за рубежом к "Искандерам"

Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:21

2023-02-14T08:21

2023-02-14T08:21

специальная военная операция на украине

безопасность

александр михеев

рособоронэкспорт

россия

украина

искандер-м

искандер

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют повышенный интерес к вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э" и танкам Т-90М, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", - сказал Михеев. По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами. "Рособоронэкспорт" проводит для иностранных заказчиков показы и презентации на основании экспортной документации продвигаемых образцов", – добавил Михеев.

https://ria.ru/20230110/iskander-1843795803.html

https://ria.ru/20230201/iskander-1848927786.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, александр михеев, рособоронэкспорт, россия, украина, искандер-м, искандер, министерство обороны рф (минобороны рф)