https://ria.ru/20230214/volodin-1851938329.html
Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине
Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине - РИА Новости, 14.02.2023
Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности Госдумы отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:15
2023-02-14T14:15
2023-02-14T15:18
украина
вячеслав володин
константин затулин
госдума рф
лукойл
генеральная прокуратура рф
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности Госдумы отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо Украине. Ранее первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", которая написала о том, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. "Лукойл" в ответ на публикации СМИ сообщал, что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам. Во вторник депутат вновь обратил внимание спикера ГД на данную тему, попросив дать поручения о запросах в ГП РФ и Минэнерго."Просьба комитету по безопасности (ГД) безотлагательно направить запрос в генпрокуратуру и минэнерго, а затем огласить ответ на заседании Государственной Думы", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы. Затулин на заседании назвал "предсказуемым" ответ "Лукойла" на запросы комитетов ГД: по словам депутата, в компании "знать не знают", куда отправляется топливо с завода.В "Лукойле" ранее отмечали, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". Согласно позиции компании, появление подобной информации и ее "искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке". В "Лукойле" оставили за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.
https://ria.ru/20230118/postavki-1845791073.html
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851916915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вячеслав володин, константин затулин, госдума рф, лукойл, генеральная прокуратура рф, политика
Украина, Вячеслав Володин, Константин Затулин, Госдума РФ, ЛУКОЙЛ, Генеральная прокуратура РФ, Политика
14:15 14.02.2023 (обновлено: 15:18 14.02.2023)
Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине
Володин поручил обратиться в Генпрокуратуру по заводу, якобы поставляющему топливо Украине
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности Госдумы отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо Украине.
Ранее первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", которая написала о том, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. "Лукойл" в ответ на публикации СМИ сообщал, что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам. Во вторник депутат вновь обратил внимание спикера ГД на данную тему, попросив дать поручения о запросах в ГП РФ и Минэнерго.
"Просьба комитету по безопасности (ГД) безотлагательно направить запрос в генпрокуратуру и минэнерго, а затем огласить ответ на заседании Государственной Думы", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Затулин на заседании назвал "предсказуемым" ответ "Лукойла" на запросы комитетов ГД: по словам депутата, в компании "знать не знают", куда отправляется топливо с завода.
В "Лукойле" ранее отмечали, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". Согласно позиции компании, появление подобной информации и ее "искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке". В "Лукойле" оставили за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.