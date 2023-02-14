https://ria.ru/20230214/volodin-1851938329.html

Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине

Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине - РИА Новости, 14.02.2023

Володин поручил решить вопрос с заводом, якобы поставляющим топливо Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности Госдумы отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:15

2023-02-14T14:15

2023-02-14T15:18

украина

вячеслав володин

константин затулин

госдума рф

лукойл

генеральная прокуратура рф

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности Госдумы отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода, якобы поставляющего топливо Украине. Ранее первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на публикацию газеты "Московский комсомолец", которая написала о том, что топливо для украинских танков якобы поступало с завода "Лукойла" через цепочку фирм-посредников. Затулин 24 января сообщил в своем телеграм-канале, что Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. "Лукойл" в ответ на публикации СМИ сообщал, что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам. Во вторник депутат вновь обратил внимание спикера ГД на данную тему, попросив дать поручения о запросах в ГП РФ и Минэнерго."Просьба комитету по безопасности (ГД) безотлагательно направить запрос в генпрокуратуру и минэнерго, а затем огласить ответ на заседании Государственной Думы", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы. Затулин на заседании назвал "предсказуемым" ответ "Лукойла" на запросы комитетов ГД: по словам депутата, в компании "знать не знают", куда отправляется топливо с завода.В "Лукойле" ранее отмечали, что все заявления о якобы осуществленных поставках на Украину происходят в условиях "внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы". Согласно позиции компании, появление подобной информации и ее "искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке". В "Лукойле" оставили за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

https://ria.ru/20230118/postavki-1845791073.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851916915.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, вячеслав володин, константин затулин, госдума рф, лукойл, генеральная прокуратура рф, политика