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Во Владивостоке загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 14.02.2023
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Во Владивостоке загорелся мусорный полигон
Во Владивостоке загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 14.02.2023
Во Владивостоке загорелся мусорный полигон
Пожарные тушат возгорание мусора на владивостокском полигоне твёрдых бытовых отходов на площади около 500 квадратных метров, сообщили в УМЧС по Приморскому... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:58
2023-02-14T07:58
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание мусора на владивостокском полигоне твёрдых бытовых отходов на площади около 500 квадратных метров, сообщили в УМЧС по Приморскому краю. Ранее в местных СМИ появилась информация о возгорании на полигоне. Утверждалось, что пламя распространилось на сотни квадратных метров, прием отходов якобы был прекращен, и на место происшествия вызвали пожарных, поскольку своими силами потушить огонь персонал полигона уже не мог. "На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании мусора на территории владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов. На данный момент проводится тушение пожара на площади около 500 квадратных метров", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого УМЧС. Уточняется, что угрозы распространения возгорания нет. От МЧС задействованы 20 человек и пять единиц техники, к тушению также привлечена "тяжелая техника обслуживающей организации", добавили в ведомстве. До этого в "Приморском экологическом операторе" (ПЭО) рассказали РИА Новости, что пожара на полигоне нет. "Там на самом деле локальное задымление. Огня нет. Справляемся своими силами, пересыпаем грунт. Полигон работает в штатном режиме", - заявили на предприятии. В ПЭО тогда не подтвердили распространявшиеся в соцсетях слухи о масштабном возгорании. Пожарные, по словам собеседницы из компании, были вызваны на полигон в соответствии с законодательством из-за задымления, но сотрудники справлялись с инцидентом своими силами.
https://ria.ru/20230214/moskva-1851834837.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
07:58 14.02.2023
 
Во Владивостоке загорелся мусорный полигон

Во Владивостоке тушат пожар на мусорном полигоне на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тушение пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание мусора на владивостокском полигоне твёрдых бытовых отходов на площади около 500 квадратных метров, сообщили в УМЧС по Приморскому краю.
Ранее в местных СМИ появилась информация о возгорании на полигоне. Утверждалось, что пламя распространилось на сотни квадратных метров, прием отходов якобы был прекращен, и на место происшествия вызвали пожарных, поскольку своими силами потушить огонь персонал полигона уже не мог.
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"На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании мусора на территории владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов. На данный момент проводится тушение пожара на площади около 500 квадратных метров", - говорится в публикации в телеграм-канале краевого УМЧС.
Уточняется, что угрозы распространения возгорания нет. От МЧС задействованы 20 человек и пять единиц техники, к тушению также привлечена "тяжелая техника обслуживающей организации", добавили в ведомстве.
До этого в "Приморском экологическом операторе" (ПЭО) рассказали РИА Новости, что пожара на полигоне нет. "Там на самом деле локальное задымление. Огня нет. Справляемся своими силами, пересыпаем грунт. Полигон работает в штатном режиме", - заявили на предприятии.
В ПЭО тогда не подтвердили распространявшиеся в соцсетях слухи о масштабном возгорании. Пожарные, по словам собеседницы из компании, были вызваны на полигон в соответствии с законодательством из-за задымления, но сотрудники справлялись с инцидентом своими силами.
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