https://ria.ru/20230214/vengriya-1851960860.html

В МИД Венгрии потребовали извинений от постпреда США при ООН

В МИД Венгрии потребовали извинений от постпреда США при ООН - РИА Новости, 14.02.2023

В МИД Венгрии потребовали извинений от постпреда США при ООН

Венгрия считает возмутительными и ложными обвинения в антисемитизме со стороны постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд и ожидает от американской стороны... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:33

2023-02-14T15:33

2023-02-14T15:33

в мире

венгрия

сша

линда томас-гринфилд

рауль валленберг

оон

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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия считает возмутительными и ложными обвинения в антисемитизме со стороны постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд и ожидает от американской стороны официальных извинений, заявил представитель венгерского МИД Мате Пацолаи. Как сообщает венгерское издание Index, ранее Томас-Гринфилд на заседании в ООН, посвященном борьбе с антисемитизмом, в качестве примера того, как "антисемитизм распространяется по всему миру", привела Венгрию, где якобы вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста. Постпреду Венгрии выступить не позволили, а после заседания американская сторона на словах признала, что была допущена ошибка, поскольку речь шла о повреждении в Швеции памятника Раулю Валленбергу - шведскому дипломату, который в годы Второй мировой войны спас в Будапеште десятки тысяч евреев. "Совершенно возмутительно, что постпред Соединенных Штатов сделала безосновательные и ложные заявления о Венгрии перед представленной в ООН широкой общественностью. Поскольку американские хозяева не дали возможности выступить венгерской делегации, мы смогли пожаловаться только после встречи", - приводит слова Пацолаи Index. По его словам, американская сторона "за закрытыми дверями признала, что допустила ошибку", однако не сделала заявления с разъяснениями и извинениями, "что в такой ситуации является минимальным ожиданием в сфере дипломатии". "Еще более шокирует, что после того, как дело очевидно начало становиться неприятным, часть о Венгрии с благородной простотой вычеркнули из официальной стенограммы речи, таким образом разрешив ситуацию", - отметил представитель венгерского МИД. Пацолаи добавил, что венгерская сторона вполне допускает, что при подготовке речи Томас-Гринфилд была допущена ошибка, однако "непонятно, почему постпредство не делает заявления для разрешения ситуации". В заключение представитель венгерского МИД подчеркнул, что в Венгрии "нулевая терпимость" к антисемитизму и "каждый человек, открыто заявляющий о себе, что он еврей, может чувствовать себя в стране в безопасности, в отличие от некоторых крупных западноевропейских городов".

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851744542.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, сша, линда томас-гринфилд, рауль валленберг, оон