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Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 14.02.2023
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Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 14.02.2023
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:42
2023-02-14T13:42
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что подать заявку на участие в повторном аукционе можно до 30 марта, сам аукцион должен быть проведен 10 апреля. Начальная цена лота - 9,53 миллиона рублей. Впервые участок был выставлен на торги в декабре прошлого года, но аукцион был признан несостоявшимся.Сейчас территория бывшей промзоны на севере Москвы рядом со станцией МЦД Лианозово используется неэффективно: там хаотично расположены склады, стоянки и автомойки. На их месте планируется построить свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, уточняется в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
13:42 14.02.2023
 

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что подать заявку на участие в повторном аукционе можно до 30 марта, сам аукцион должен быть проведен 10 апреля. Начальная цена лота - 9,53 миллиона рублей. Впервые участок был выставлен на торги в декабре прошлого года, но аукцион был признан несостоявшимся.
"Победитель сможет разместить на территории площадью 2,7 гектара современное производство и технопарк, а также общественно-деловые объекты. Благодаря этому в городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Сейчас территория бывшей промзоны на севере Москвы рядом со станцией МЦД Лианозово используется неэффективно: там хаотично расположены склады, стоянки и автомойки. На их месте планируется построить свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, уточняется в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 10:12
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок на улице Доктора Гааза
 
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