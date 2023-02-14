https://ria.ru/20230214/vagonoremont-1851926887.html

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 14.02.2023

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:42

2023-02-14T13:42

2023-02-14T13:42

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что подать заявку на участие в повторном аукционе можно до 30 марта, сам аукцион должен быть проведен 10 апреля. Начальная цена лота - 9,53 миллиона рублей. Впервые участок был выставлен на торги в декабре прошлого года, но аукцион был признан несостоявшимся.Сейчас территория бывшей промзоны на севере Москвы рядом со станцией МЦД Лианозово используется неэффективно: там хаотично расположены склады, стоянки и автомойки. На их месте планируется построить свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230209/moskva-1850736480.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)