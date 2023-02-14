Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что подать заявку на участие в повторном аукционе можно до 30 марта, сам аукцион должен быть проведен 10 апреля. Начальная цена лота - 9,53 миллиона рублей. Впервые участок был выставлен на торги в декабре прошлого года, но аукцион был признан несостоявшимся.
"Победитель сможет разместить на территории площадью 2,7 гектара современное производство и технопарк, а также общественно-деловые объекты. Благодаря этому в городе появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Сейчас территория бывшей промзоны на севере Москвы рядом со станцией МЦД Лианозово используется неэффективно: там хаотично расположены склады, стоянки и автомойки. На их месте планируется построить свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, уточняется в сообщении.