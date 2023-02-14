https://ria.ru/20230214/ukraina-1852011045.html
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел - РИА Новости, 14.02.2023
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел
Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел Украины. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:14
2023-02-14T18:14
2023-02-14T18:14
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел Украины. "Кадровый блок. Кабинетом министров Украины назначены: - Павлюк Александр Алексеевич - первым заместителем министра обороны Украины; - Драпьятый Богдан Евгеньевич - заместителем министра внутренних дел Украины; - Павличенко Екатерина Владимировна - заместителем министра внутренних дел; - Сергеев Алексей Алексеевич - заместителем министра внутренних дел; - Тетеря Василий Михайлович - заместителем министра внутренних дел; – Тимченко Леонид Леонидович - заместителем министра внутренних дел Украины", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщается о назначении Инны Ящук на место секретаря МВД. Ранее СМИ сообщали об увольнении пяти заместителей министра МВД Украины, что подтверждали в пресс-службе ведомства, называя шаг нормальной и законной процедурой. Среди прочих, сообщалось об увольнении вновь назначенных Богдана Драпьятого и Екатерины Павличенко.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851945928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, мвд украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, МВД Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел
Рада назначила нового замглавы Минобороны и пятерых заместителей министра внутренних дел