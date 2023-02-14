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На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел - РИА Новости, 14.02.2023
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На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел - РИА Новости, 14.02.2023
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел
Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел Украины. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:14
2023-02-14T18:14
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел Украины. "Кадровый блок. Кабинетом министров Украины назначены: - Павлюк Александр Алексеевич - первым заместителем министра обороны Украины; - Драпьятый Богдан Евгеньевич - заместителем министра внутренних дел Украины; - Павличенко Екатерина Владимировна - заместителем министра внутренних дел; - Сергеев Алексей Алексеевич - заместителем министра внутренних дел; - Тетеря Василий Михайлович - заместителем министра внутренних дел; – Тимченко Леонид Леонидович - заместителем министра внутренних дел Украины", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщается о назначении Инны Ящук на место секретаря МВД. Ранее СМИ сообщали об увольнении пяти заместителей министра МВД Украины, что подтверждали в пресс-службе ведомства, называя шаг нормальной и законной процедурой. Среди прочих, сообщалось об увольнении вновь назначенных Богдана Драпьятого и Екатерины Павличенко.
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в мире, украина, верховная рада украины, мвд украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, МВД Украины, Вооруженные силы Украины
18:14 14.02.2023
 
На Украине назначили новых заместителей министров обороны и внутренних дел

Рада назначила нового замглавы Минобороны и пятерых заместителей министра внутренних дел

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил о назначении новых заместителей министров обороны и внутренних дел Украины.
"Кадровый блок. Кабинетом министров Украины назначены: - Павлюк Александр Алексеевич - первым заместителем министра обороны Украины; - Драпьятый Богдан Евгеньевич - заместителем министра внутренних дел Украины; - Павличенко Екатерина Владимировна - заместителем министра внутренних дел; - Сергеев Алексей Алексеевич - заместителем министра внутренних дел; - Тетеря Василий Михайлович - заместителем министра внутренних дел; – Тимченко Леонид Леонидович - заместителем министра внутренних дел Украины", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Кроме того, сообщается о назначении Инны Ящук на место секретаря МВД.
Ранее СМИ сообщали об увольнении пяти заместителей министра МВД Украины, что подтверждали в пресс-службе ведомства, называя шаг нормальной и законной процедурой. Среди прочих, сообщалось об увольнении вновь назначенных Богдана Драпьятого и Екатерины Павличенко.
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