Рейтинг@Mail.ru
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851985619.html
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС
Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:43
2023-02-14T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чернобыльская аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b01618f4c9b97f576ae8dd09a8efa9e.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. "На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_232:0:1672:1080_1920x0_80_0_0_a9561fa9f1995fb1bb753ab14f73ec60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чернобыльская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чернобыльская АЭС, Украина
16:43 14.02.2023
 
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС

Гумштаб: Киев планирует обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:38
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧернобыльская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала