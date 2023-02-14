https://ria.ru/20230214/ukraina-1851985619.html

Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС

Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023

Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС

Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:43

2023-02-14T16:43

2023-02-14T16:43

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. "На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, чернобыльская аэс, украина