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Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС
Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:43
2023-02-14T16:43
2023-02-14T16:43
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения" российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, заявил во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. "На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чернобыльская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чернобыльская АЭС, Украина
Киев намерен обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС
Гумштаб: Киев планирует обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС