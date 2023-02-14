https://ria.ru/20230214/ukraina-1851983489.html

Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС

Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023

Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС

Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

киев

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ, заявили во вторник в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. "Кроме того, выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках", - говорится в заявлении. Отмечается, что прежде всего акцент на эту тему будет сделан в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.

https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html

киев

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, чернобыльская аэс