https://ria.ru/20230214/ukraina-1851983489.html
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС
Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:39
2023-02-14T16:39
2023-02-14T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088377_0:98:1635:1018_1920x0_80_0_0_84b9e3ff0de4a19f4296911613e616f2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ, заявили во вторник в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. "Кроме того, выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках", - говорится в заявлении. Отмечается, что прежде всего акцент на эту тему будет сделан в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088377_240:0:1635:1046_1920x0_80_0_0_d351de586113a789c8dd5b8025ccfa70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Чернобыльская АЭС
16:39 14.02.2023 (обновлено: 16:48 14.02.2023)
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС
Гумштаб: Запад создает сайт для инфоподдержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ, заявили во вторник в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.
"Кроме того, выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках", - говорится в заявлении.
Отмечается, что прежде всего акцент на эту тему будет сделан в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.