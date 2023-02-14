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Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851983489.html
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС
Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:39
2023-02-14T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ, заявили во вторник в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. "Кроме того, выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках", - говорится в заявлении. Отмечается, что прежде всего акцент на эту тему будет сделан в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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в мире, киев, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Чернобыльская АЭС
16:39 14.02.2023 (обновлено: 16:48 14.02.2023)
 
Запад готовит спецсайт под провокации Киева вокруг ЧАЭС

Гумштаб: Запад создает сайт для инфоподдержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ, заявили во вторник в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.
"Кроме того, выделено финансирование на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках", - говорится в заявлении.
Отмечается, что прежде всего акцент на эту тему будет сделан в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:38
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЧернобыльская АЭС
 
 
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