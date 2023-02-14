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Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html
Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8
Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 14.02.2023
Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8
Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:42
2023-02-14T15:43
специальная военная операция на украине
миг-29
ми-8 амтш
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка сбит МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка сбит Ми-8 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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миг-29, ми-8 амтш, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:42 14.02.2023 (обновлено: 15:43 14.02.2023)
 
Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8

Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка сбит МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка сбит Ми-8 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 февраля, 15:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.02.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМиГ-29Ми-8 АМТШВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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