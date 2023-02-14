https://ria.ru/20230214/ukraina-1851946656.html

Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8

Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 14.02.2023

Российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Ми-8

Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:42

2023-02-14T14:42

2023-02-14T15:43

специальная военная операция на украине

миг-29

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские истребители за сутки сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка сбит МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка сбит Ми-8 воздушных сил Украины", — говорится в заявлении.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

миг-29, ми-8 амтш, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность