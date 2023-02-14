Рейтинг@Mail.ru
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат - РИА Новости, 14.02.2023
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны. "В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание", - говорится в сообщении офиса в социальной сети Facebook*. По данным офиса, только в январе в их адрес поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на указанные выплаты. При этом в ведомстве заявляют, что причины якобы связаны с технической неисправностью в единой информационной системе социальной сферы и обнаружением ошибки в персональных данных получателя. В декабре прошлого года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что в стране на учет внутренне перемещенных лиц встали почти 4,9 миллиона граждан. Ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц от государства составляет 2 тысячи гривен (около 54 долларов США) для взрослого трудоспособного переселенца, 3 тысячи гривен (81 доллар США) выплачивают детям и инвалидам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html
https://ria.ru/20230201/bezhentsy-1849077830.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, беженцы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Беженцы
13:54 14.02.2023
 
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат

Офис омбудсмена Украины: переселенцы массово жалуются на прекращение положенных выплат

© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны.
"В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание", - говорится в сообщении офиса в социальной сети Facebook*.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 00:54
Пушков спрогнозировал будущее украинских беженцев в Польше
По данным офиса, только в январе в их адрес поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на указанные выплаты. При этом в ведомстве заявляют, что причины якобы связаны с технической неисправностью в единой информационной системе социальной сферы и обнаружением ошибки в персональных данных получателя.
В декабре прошлого года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что в стране на учет внутренне перемещенных лиц встали почти 4,9 миллиона граждан.
Ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц от государства составляет 2 тысячи гривен (около 54 долларов США) для взрослого трудоспособного переселенца, 3 тысячи гривен (81 доллар США) выплачивают детям и инвалидам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Женева - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:28
Беженцы с Украины обратилась в суд в Швейцарии из-за низких пособий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала