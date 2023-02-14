https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат - РИА Новости, 14.02.2023
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны. "В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание", - говорится в сообщении офиса в социальной сети Facebook*. По данным офиса, только в январе в их адрес поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на указанные выплаты. При этом в ведомстве заявляют, что причины якобы связаны с технической неисправностью в единой информационной системе социальной сферы и обнаружением ошибки в персональных данных получателя. В декабре прошлого года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что в стране на учет внутренне перемещенных лиц встали почти 4,9 миллиона граждан. Ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц от государства составляет 2 тысячи гривен (около 54 долларов США) для взрослого трудоспособного переселенца, 3 тысячи гривен (81 доллар США) выплачивают детям и инвалидам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851584005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, беженцы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Беженцы
Переселенцы на Украине жалуются на прекращение выплат
Офис омбудсмена Украины: переселенцы массово жалуются на прекращение положенных выплат
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Внутренне перемещенные лица на Украине массово жалуются на прекращение причитающихся им выплат на проживание, сообщает во вторник офис омбудсмена страны.
"В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание", - говорится в сообщении офиса в социальной сети Facebook*.
По данным офиса, только в январе в их адрес поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на указанные выплаты. При этом в ведомстве заявляют, что причины якобы связаны с технической неисправностью в единой информационной системе социальной сферы и обнаружением ошибки в персональных данных получателя.
В декабре прошлого года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что в стране на учет внутренне перемещенных лиц встали почти 4,9 миллиона граждан.
Ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц от государства составляет 2 тысячи гривен (около 54 долларов США) для взрослого трудоспособного переселенца, 3 тысячи гривен (81 доллар США) выплачивают детям и инвалидам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.