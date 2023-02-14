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Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851907991.html
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям - РИА Новости, 14.02.2023
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям
Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:27
2023-02-14T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. Репортаж подготовил американский журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо. В сюжете журналисты общаются с подростками. На кадрах показано, как дети в камуфляже стреляют по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
украина
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
12:27 14.02.2023
 
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям

News Nation показал сюжет о подростках на Украине, которых готовят к боевым действиям

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте.
Репортаж подготовил американский журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо.
В сюжете журналисты общаются с подростками. На кадрах показано, как дети в камуфляже стреляют по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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