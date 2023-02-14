https://ria.ru/20230214/ukraina-1851907991.html
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям - РИА Новости, 14.02.2023
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям
Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:27
2023-02-14T12:27
2023-02-14T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. Репортаж подготовил американский журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо. В сюжете журналисты общаются с подростками. На кадрах показано, как дети в камуфляже стреляют по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям
News Nation показал сюжет о подростках на Украине, которых готовят к боевым действиям