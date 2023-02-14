https://ria.ru/20230214/ukraina-1851907991.html

Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям

Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям - РИА Новости, 14.02.2023

Американский телеканал показал, как украинских подростков готовят к боям

Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:27

2023-02-14T12:27

2023-02-14T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский телеканал News Nation показал сюжет про академию на Украине, где подростки в возрасте от 15 до 17 лет проходят подготовку к участию в конфликте. Репортаж подготовил американский журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо. В сюжете журналисты общаются с подростками. На кадрах показано, как дети в камуфляже стреляют по виртуальным мишеням, а также тренируются в спортзале.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины