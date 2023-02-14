Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851865162.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:15
2023-02-14T10:39
специальная военная операция на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Вся карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
10:15 14.02.2023 (обновлено: 10:39 14.02.2023)
 
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины с утра 14 февраля объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Вся карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала