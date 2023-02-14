https://ria.ru/20230214/ukraina-1851865162.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:15
2023-02-14T10:15
2023-02-14T10:39
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Вся карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
10:15 14.02.2023 (обновлено: 10:39 14.02.2023)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины с утра 14 февраля объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Вся карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 10.11 (мск)".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.