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Американцы поставили под сомнение европейское будущее Украины - РИА Новости, 14.02.2023
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Американцы поставили под сомнение европейское будущее Украины
Американцы поставили под сомнение европейское будущее Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Американцы поставили под сомнение европейское будущее Украины
Читателей Financial Times возмутил призыв киевских властей в ближайшее время начать процесс вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:03
2023-02-14T10:51
в мире
украина
брюссель
киев
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читателей Financial Times возмутил призыв киевских властей в ближайшее время начать процесс вступления Украины в ЕС.Они осудили Брюссель за потакание желаниям Киева и посмеялись над наполеоновскими планами президента Владимира Зеленского."ЕС — это прежде всего мир. Увы, Украина сейчас далеко не мирная страна. С этим фактом и придется разобраться в первую очередь", — написал один из комментаторов."Зеленский вертит Мишелем (председателем Европейского совета. — Прим. ред.) как хочет! Буквально: "Делай, что тебе говорят, а не то..." Боже, как изменился мир!" — поразился другой."В 2021 году даже лидер Эстонии (которая больше остальных поддерживает Украину) заявил, что в ближайшие лет двадцать Украине никакого членства не светит. А теперь, да еще на фоне военного конфликта, она вдруг выполнит все критерии за два года?" — задался вопросом еще один читатель."Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе", — добавил четвертый."Чтобы вытравить коррупцию, Украине потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Киева от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии Зеленского?" — заключили читатели.На прошлой неделе Зеленский во время визита в Брюссель потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль, со своей стороны, говорил, что видит страну членом Евросоюза в ближайшие два года. При этом европейские дипломаты предостерегли, что столь оптимистичный график может вызвать у украинской общественности ложные надежды, а вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина признала, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их подталкивали к принятию каких-либо решений.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851858397.html
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в мире, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
10:03 14.02.2023 (обновлено: 10:51 14.02.2023)
 
Американцы поставили под сомнение европейское будущее Украины

Читатели FT высмеяли призыв Киева к ЕС не говорить негативно о шансах на вступление в союз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читателей Financial Times возмутил призыв киевских властей в ближайшее время начать процесс вступления Украины в ЕС.
Они осудили Брюссель за потакание желаниям Киева и посмеялись над наполеоновскими планами президента Владимира Зеленского.
"ЕС — это прежде всего мир. Увы, Украина сейчас далеко не мирная страна. С этим фактом и придется разобраться в первую очередь", — написал один из комментаторов.
"Зеленский вертит Мишелем (председателем Европейского совета. — Прим. ред.) как хочет! Буквально: "Делай, что тебе говорят, а не то..." Боже, как изменился мир!" — поразился другой.
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"В 2021 году даже лидер Эстонии (которая больше остальных поддерживает Украину) заявил, что в ближайшие лет двадцать Украине никакого членства не светит. А теперь, да еще на фоне военного конфликта, она вдруг выполнит все критерии за два года?" — задался вопросом еще один читатель.
"Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе", — добавил четвертый.
"Чтобы вытравить коррупцию, Украине потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Киева от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии Зеленского?" — заключили читатели.
На прошлой неделе Зеленский во время визита в Брюссель потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль, со своей стороны, говорил, что видит страну членом Евросоюза в ближайшие два года. При этом европейские дипломаты предостерегли, что столь оптимистичный график может вызвать у украинской общественности ложные надежды, а вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина признала, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их подталкивали к принятию каких-либо решений.
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