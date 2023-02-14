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СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851858397.html
СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС
СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС
Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:41
2023-02-14T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
ольга стефанишина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта, передает агентство Bloomberg. "Сохранение поставок оружия и снаряжения является неотложным и жизненно важным, но ускорение переговоров о членстве в ЕС не является ни тем, ни другим. По правде говоря, это опасное отвлечение ... Учитывая то, что поставлено на карту, понятно желание пойти дальше и ускорить вступление Украины в ЕС. Тем не менее, это может привести к эскалации конфликта без реальной цели", - говорится в статье. Как сообщает Bloomberg, многие из существующих членов ЕС не хотят ускорять процесс, а некоторые предпочли бы, чтобы эта идея была отложена. "Таким образом, этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины", - отмечается в статье. По мнению авторов статьи, Урсула фон дер Ляйен - это госслужащий и ее решительная защита по столь серьезному вопросу может привести к разногласиям со многими политиками. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, что Киев признает, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их "подталкивали к принятию каких-либо решений" о вступлении Украины в ЕС. Ранее в опубликованном Еврокомиссией многостраничном аналитическом докладе по оценке готовности Украины к процессу присоединения к ЕС сообщалось о том, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению в союз. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851833085.html
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, ольга стефанишина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Ольга Стефанишина
09:41 14.02.2023
 
СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС

Bloomberg: ускорение вступления Украины в ЕС может привести к эскалации без реальной цели

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта, передает агентство Bloomberg.
"Сохранение поставок оружия и снаряжения является неотложным и жизненно важным, но ускорение переговоров о членстве в ЕС не является ни тем, ни другим. По правде говоря, это опасное отвлечение ... Учитывая то, что поставлено на карту, понятно желание пойти дальше и ускорить вступление Украины в ЕС. Тем не менее, это может привести к эскалации конфликта без реальной цели", - говорится в статье.
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У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче
Как сообщает Bloomberg, многие из существующих членов ЕС не хотят ускорять процесс, а некоторые предпочли бы, чтобы эта идея была отложена.
"Таким образом, этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины", - отмечается в статье.
По мнению авторов статьи, Урсула фон дер Ляйен - это госслужащий и ее решительная защита по столь серьезному вопросу может привести к разногласиям со многими политиками.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, что Киев признает, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их "подталкивали к принятию каких-либо решений" о вступлении Украины в ЕС.
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Ранее в опубликованном Еврокомиссией многостраничном аналитическом докладе по оценке готовности Украины к процессу присоединения к ЕС сообщалось о том, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению в союз.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияОльга Стефанишина
 
 
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