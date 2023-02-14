https://ria.ru/20230214/ukraina-1851858397.html

СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС

СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ рассказали, чем опасно ускорение переговоров о членстве Украины в ЕС

Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:41

2023-02-14T09:41

2023-02-14T09:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

санкции в отношении россии

еврокомиссия

ольга стефанишина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ускорение процесса переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС не является чем-то жизненно важным или неотложным и может привести к эскалации конфликта, передает агентство Bloomberg. "Сохранение поставок оружия и снаряжения является неотложным и жизненно важным, но ускорение переговоров о членстве в ЕС не является ни тем, ни другим. По правде говоря, это опасное отвлечение ... Учитывая то, что поставлено на карту, понятно желание пойти дальше и ускорить вступление Украины в ЕС. Тем не менее, это может привести к эскалации конфликта без реальной цели", - говорится в статье. Как сообщает Bloomberg, многие из существующих членов ЕС не хотят ускорять процесс, а некоторые предпочли бы, чтобы эта идея была отложена. "Таким образом, этот вопрос может разделить союз в то время, когда единство имеет решающее значение. Эта опасность усугубляется стремлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продвигать заявку Украины", - отмечается в статье. По мнению авторов статьи, Урсула фон дер Ляйен - это госслужащий и ее решительная защита по столь серьезному вопросу может привести к разногласиям со многими политиками. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, что Киев признает, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их "подталкивали к принятию каких-либо решений" о вступлении Украины в ЕС. Ранее в опубликованном Еврокомиссией многостраничном аналитическом докладе по оценке готовности Украины к процессу присоединения к ЕС сообщалось о том, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению в союз. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851833085.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, ольга стефанишина