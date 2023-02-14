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Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/ugledar-1851927094.html
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара - РИА Новости, 14.02.2023
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара
В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:37
2023-02-14T13:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
угледар
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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донецкая народная республика
угледар
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Угледар
13:37 14.02.2023 (обновлено: 13:44 14.02.2023)
 
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара

Пушилин заявил, что российские войска успешно ведут бои в юго-восточной части Угледара

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы РФУгледар
 
 
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