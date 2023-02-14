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Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара - РИА Новости, 14.02.2023
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара
В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:37
2023-02-14T13:37
2023-02-14T13:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
угледар
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Угледар
13:37 14.02.2023 (обновлено: 13:44 14.02.2023)
Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара
Пушилин заявил, что российские войска успешно ведут бои в юго-восточной части Угледара