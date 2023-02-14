https://ria.ru/20230214/ugledar-1851927094.html

Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара

Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара - РИА Новости, 14.02.2023

Российские войска ведут ожесточенные бои в юго-восточной части Угледара

В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:37

2023-02-14T13:37

2023-02-14T13:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы рф

угледар

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, есть определенные успехи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html

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угледар

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, угледар